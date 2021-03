Omas gegen rechts vom Bodensee wollen zeigen: „Mit uns könnt ihr rechnen“

Ihre erste eigens organisierte Aktionen haben die Omas Gegen Rechts vom Bodensee am 9. März in Aeschach und am 13. März vor der Inselhalle, jeweils während des Wochenmarktes. An ihren Infotischen sammeln sie Unterschriften für eine Petition, gerichtet an deutsche und europäische verantwortliche Politiker, in der sie die sofortige Evakuierung der Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln und in Bosnien-Herzegowina fordern.