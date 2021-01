Omas gegen Rechts kritisieren die Querdenker

„Haltet Abstand zu den Leugnern der Pandemie!“, fordern die Omas Gegen Rechts. Sie kritisieren die Nähe der Pandemie-Leugner in Lindau zu rechten Gruppen. Wegen Corona verzichten sie auf Gegendemos.

Dass Loba Salome Pahl, die in Lindau seit einiger Zeit Demonstrationen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, organisiert, „sich der Querdenken-Truppe von Michael Ballweg angeschlossen“ habe, sei ein eindeutiger Hinweis, kritisieren Margarete Paulus und Doris Hog für die Omas Gegen Rechts Bodensee. Auch bei Auftritten von rechten Akteuren wie Rainer Rothfuß (AfD) und Rolf Kron, der auf der Bühne den Hitlergruß zeigte, zeige Pahl keine Berührungsängste. Die angebliche „Freiheitsliebe“ und die Forderung nach Grundrechten sei dagegen nur Verpackung. Diese sei „endgültig deutlich geworden“, als Pahl sich der sogenannten Querdenken-Bewegung um Michael Ballweg angeschlossen habe. Ballweg treffe sich mit Reichsbürgern, sammle Spenden unter dem Deckmantel von Schenkungen und mobilisiere für seine Großdemonstrationen immer wieder Rechtsextreme und dubiose Verschwörungsideologen. „Es mag viele Gründe geben, Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kritisch zu sehen und gegen sie zu demonstrieren. Es gibt keinen einzigen Grund, dies gemeinsam mit der AfD, mit Rechtsextremen oder Reichsbürgern zu tun!“, schreiben Paulus und Hog. Die Omas Gegen Rechts hätten im Herbst noch dagegen demonstriert. Weil die Pandemie sich zugespitzt habe, verzichten sie inzwischen auf ihr Demonstrationsrecht, „weil wir weder andere noch uns gefährden wollen“. Als ältere Menschen gehören sie zu einer der von Corona besonders gefährdeten Risikogruppe. Auch wenn sie deshalb ihre Kinder und Enkel nicht sehen können und Masken tragen müssen, tragen die Oms Gegen Rechts diese Einschränkungen der persönlichen Freiheit mit: „Wir begreifen diesen Verzicht als einen Akt der Solidarität. Wir schränken uns alle ein, um alle zu schützen. Im Sinne unseres Grundgesetzes stellen wir den Wert jedes einzelnen Lebens an die erste Stelle.“

Einzelne Maßnahmen sehen Paulus und Hog kritisch, beispielsweise die Besuchsregelungen in Alten- und Pflegeheimen, die Situation von Menschen mit Behinderungen, die Schließung der Kitas und Schulen, die Belastung insbesondere der Frauen durch die Folgen der Krise. Zudem müsse man die Lage der Flüchtlinge in Lagern und der Menschen in armen Staaten beachten, deren Leid die Corona-Krise verschärfe. Allerdings handele es sich im Gegensatz zu Behauptungen der Pandemie-Leugner in Deutschland um demokratisch und rechtsstaatlich zustandegekommene Regeln, anders als in Polen, Ungarn oder Brasilien, wo autoritäre Herrscher die Pandemie nutzten, um ihre Systeme zu festigen. Auch deshalb warnen die Omas Gegen Rechts vor den Querdenker-Demos.