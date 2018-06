Oliver Omert gewinnt vor Julius Weissenberger

Rund 50 Jugendliche haben an einem Schachturnier der besonderen Art teilgenommen. Sie trafen sich am vergangenen Samstag zu einem Kräftemessen im Bregenzer Kegelclub „K9“. Statt Kegeln gab es Bauern zum Schlagen, statt Bowlingbahnen freie Turmlinien. Bei der dritten Runde der Jugendturnierserie in Oberschwaben Süd war der Schachclub Lindau gut vertreten – mit vier Spielern im starken A-Turnier und sechs weiteren im B-Turnier, in dem sich Anfänger und Spieler mit weniger Erfahrung tummeln.

Als Favorit begann Oliver Omert das A-Turnier. Und als Gewinner beendete er es mit fünf Punkten aus sieben Partien ohne eine Niederlage. Der zweite Platz ging an den immer stärker spielenden zehnjährigen Lindauer Julius Weissenberger. Obwohl er punktgleich mit Omert war, hatte er die schlechtere Feinwertung. Die beiden anderen Lindauer Simon Baron und Vittorio Freitag belegten Rang sieben und acht.

Im B-Turnier mit 31 Teilnehmern lief nicht alles optimal für die Lindauer. Die beiden ersten Podestplätze gingen an die beiden Weingartener Fabian Dick und Lukas Kreuzer, beide holten sechs Punkte aus sieben Partien. Der bestplatzierte Lindauer war hier Manoel Wind mit einem Punkt weniger auf Rang fünf. Ab dem achten Platz kamen die Lindauer Jonas Steur, Philipp Ritter, Adrian Kaz, Marcel Dornier und Oliver Strößenreuther.

Für den Schachklub Bregenz und Turnierleiter Martin Zebandt gab es viel Lob für ein gelungenes Turnier mit perfekten Spielbedingungen. (lz)