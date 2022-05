Oldtimertreffen des Wasserburger Oldtimerclubs

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich hatte der Wasserburger Oldtimerclub e.V. wieder so richtig Glück mit seinem Oldtimertreffen am 1. Mai. In grandioser Bodenseeuferkulisse konnten über den ganzen Tag verteilt 369 Autos, 104 Motorräder, einige Wohnmobile und Traktoren am Empfangstor, auf dem roten Teppich, begrüßt werden. Neu in diesem Jahr war, dass besonders auch Youngtimer zum Oldtimertreffen eingeladen waren. Ein besonderes Highlight war wieder der Besuch von Mitglied Josef Lang mit seinem beeindruckenden Dampftraktor aus dem Jahr 1918, dessen Anheizvorgang alleine schon 5 Stunden dauert. Es war ein rundum harmonischer Tag, den der WOC dank seiner fleißigen Mitglieder, die sich für Absperrdienste, als Einweiser für die Old- und Youngtimer und die gesamte Organisiation zur Verfügung gestellt haben, für eine breite Öffentlichkeit veranstalten konnte. Für die Verpflegung der unzählbaren Besuchermengen war durch die Wasserwacht, einen Foodtruck, ein Crèpemobil, einen Eiswagen und den Kiosk des Aquamarin bestens gesorgt. Auch Wasserburgs Bürgermeister Harald Voigt besuchte den Verein und gratulierte zur gelungenen, gut organisierten Veranstaltung. Es war einfach nur schön zu beobachten welche Freude die Old- und Youngtimerfahrer schon bei der Einfahrt hatten. Alle waren froh endlich wieder in eine hoffentlich gute Saison zu starten, andere Oldtimerbegeisterte zu treffen, sich auszutauschen und andere Fahrzeuge zu bestaunen. Es war so eine breite Vielfalt an Fahrzeugen vor Ort und durch die Youngtimer fühlte sich manch einer in seine Jugend zurück versetzt, denn so ein Auto hatte er früher auch schon. Am Abend waren alle Helfer geschafft, aber das Fazit war: es war einfach nur schön! … und genau so soll es sein! Nachdem das erste Zweirad-Oldtimertreffen im letzten Jahr ein voller Erfolg war, freut sich der WOC schon drauf wieder ein Treffen zu veranstalten. Auch hier setzt der Verein seinen Weg fort, auch Youngtimer mit einzubeziehen. Der WOC lädt am Sonntag, den 18.09.22 von 10.00 bis 16.00 Uhr zum 2. Zweirad-Old- und Youngtimer-Treffen nach Wasserburg ein.