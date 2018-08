Oktoberfest-Sponsoren feiern ein fröhliches Sommerfest an der Spielbank

Das Fest für die Sponsoren des Oktoberfestes hat Tradition. Es ist ein Dank des Musikvereins Lindau-Aeschach-Hoyren an diejenigen, die mehr als Freunde und Fans des großen Heimatfestes sind, das in diesem Jahr vom 31. August bis zum 2. September stattfindet. Es ist historisch gesehen das 53. Lindauer Oktoberfest und es ist das nunmehr 13., das unter der Organisation des rührigen Musikvereins gefeiert wird. Gastgeber des hochsommerlichen Sponsorenfestes war die Spielbank Lindau, die das Oktoberfest selbst als Sponsor unter anderem um die Weizenhütte bereichert. Wie sich das gehört, wenn schon in der Spielbank gefeiert wird, hatte Spielbankdirektor Nikolaus Bartl einen Roulette-Tisch aufgestellt, an dem die Festgemeinde ihr Glück versuchen konnte. Der Einsatz, den sie gebracht haben, wird von der Spielbank aufgestockt und geht als Spende an die Jugend des Musikvereins, die zur Feier des Tages in einer „Ständchenbesetzung“ wunderschön aufgespielt hat. Das Spielbankrestaurant Cantinetta al Lago bewirtete die Gäste. Die Oktoberfest-Sponsoren-Familie (sitzend von links): Ralf Hörger, Wiesenwirt und Kochfest, Sabine Schönherr, Pflegeinsel, Maria Kottmayr, Holzbau, Anne Fischer, Fischer Immobilien, Anja Wüst, AgITO, Karl Meßmer, Vorsitzender MV Lindau-Aeschach-Hoyren, Sonja Büchele, Obstbau und Ferienwohnung, Ulrike Schäfler, Vorsitzende Förderverein MV, Marina Breyer, Fliesen Breyer, Melanie Meßmer, Gärtnerei, Mitte von links: Thomas Kottmayr, Holzbau, Verena und Thomas Börner, GaLaBau Börner, Mattias Vogel, Sparkasse, Lorenz Schlechter, Inselbrauerei Lindau, Stefan Büchele, Obstbau, Martin Schäfler, Baggerbetrieb und Erdbau, Paul Breyer, Fliesen Breyer, Klaus Meßmer, Gärtnerei, Andrea und Rainer Hartmann, Sparkasse, Heike Grützmann, Bürgerzeitung. Hintere Reihe von links: Andreas Kießwetter, Paulaner Brauerei, Hubert Milz, Trachtenmoden, Manuela Breyer, Glaserei, Daniela Vogel, Christoph Breyer, Glaserei, Peter und Heidi Vosseler, Bauunternehmen, Fabian Lehmann, GaLaBau Lehmann, Axel Blaas, Nikolaus und Ingrid Bartl, Spielbank Lindau, Hans-Jörg Apfelbacher, Bürgerzeitung, Christian Buck, Privatbrauerei Steig. www.lindauer-oktoberfest.de. Foto: sd