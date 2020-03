„Okay“ reicht nicht: Lindauer Handballer patzen in Dornbirn

Der harte Kampf wurde nicht belohnt: Die ersatzgeschwächten Handballer des TSV Lindau haben ihr Auswärtsspiel beim TS Dornbirn mit 26:22 (13:10) verloren und damit wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen lassen. Immerhin: Da der Tabellenführer aus Vogt in Hard ebenfalls unterlag, bleiben die zweitplatzierten Lindauer in der Bezirksklasse weiterhin auf Schlagdistanz zur Spitze.

Dabei wäre für den TSV durchaus mehr drin gewesen. Die erste Viertelstunde der Begegnung in Dornbirn gestaltete sich sehr offen. Beide Mannschaften agierten auf Augenhöhe und tasteten sich erst einmal ab. Der TSV hätte in dieser Phase allerdings schon mit drei Toren in Führung liegen können, wenn die Rückraumschützen Daniel Wagner und Robert Broszio nicht drei Mal unglücklich am gegnerischen Pfosten gescheitert wären. So stand es nach 15 Minuten 4:5 für die Gäste.

Nach der nun vom Dornbirner Mannschaftsverantwortlichen Gyula Csuti genommenen Auszeit hatten die Gastgeber einen 5:0-Lauf. Aufgrund von technischen Fehlern und überhasteten Abschlüssen der Lindauer gelang den Voralberger ein Konter nach dem anderen. Erst nachdem Alexander Haller beim Stand von 9:5 die Timeout-Karte auf den Zeitnehmertisch gepfeffert hatte, bekamen die Lindauer die Dornbirner Konter besser in den Griff. In der Auszeit besannen sich die TSV-Spieler auf das zuvor Besprochene: Nämlich die Angriffe wieder lang durchzuspielen und sich bei den Pässen mit dem inzwischen extrem geharzten Ball zu konzentrieren. So konnten die Inselstädter den Rückstand bis zur Halbzeitpause noch auf drei Tore zum 13:10 verringern.

Nach dem Wiederanpfiff gelang Christoph Grübel der erste Treffer für Lindau. Doch die Freude über diesen Treffer wurde durch zwei Zeitstrafen gegen Justus Klemens und Robert Broszio schnell gedämpft. Mit den zwischenzeitlich vier Feldspielern liefen die Lindauer den Gastgebern hinterher und fingen sich drei Gegentore ein. So stand es in der 34. Minute 16:11 für Dornbirn. Doch die Männer in grün gaben sich noch nicht geschlagen und kämpften sich durch eindrucksvolle Spielzüge und eine knallharte Defensive zurück und konnten auf 14:16 verkürzen. Diesen Abstand konnte der TSV bis zu 45. Minute halten, doch dann ließen die Kräfte der angeschlagenen Spieler merklich nach. Es schlichen sich wieder Fehlpässe und technische Fehler ein, die den Dornbirnern wieder Kontermöglichkeiten boten, die sie effizient nutzten. So zogen die Gastgeber vier Tore davon und hielten diesen Vorsprung bis zum Schlusspfiff.

„Heute war leider nicht mehr drin“, sagte Robert Broszio nach dem Spiel. „Wir haben alles gegeben und gegen eine sehr gut aufgelegte Dornbirner Mannschaft mit 26:21 verloren. Das ist ok. Wir schauen jetzt nach vorne und wollen kommenden Samstag zu Hause gegen Vöhringen wieder punkten.“