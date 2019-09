Ohne Trainer zum Sieg

Die Handballer des TSV Lindau haben ihren ersten Saisonsieg vor heimischem Publikum bejubelt. Nichts zu holen gab es für die Damen im Pokal gegen Ailingen.

Überraschenderweise konnten die Gastgeberinnen zu Beginn der Partie mit den zwei Ligen höher spielenden Damen aus Ailingen mithalten. Doch langfristig waren die Lindauerinnen den technischen Herausforderungen der Begegnung nicht gewachsen und musste sich mit 23:33 geschlagen geben. Nach dem Spiel lobte Trainer Lorenz den Kampfgeist und die Moral seiner Spielerinnen. Am Samstag treffen sie in der Liga auf die HSG Lindenberg-Isny.

Immer noch unterbesetzt starteten die trainerlosen Lindauer Herren in der Bezirksklasse gegen den TV Weingarten. Als Verantwortliche auf der Bank saßen die Verletzten Justus Klemens und Daniel Wagner. Die Inselstädter präsentierten sich besser als zuvor in Vogt und gingen mit vier Toren Vorsprung in die Halbzeitpause. Doch nach dem Seitenwechsel geriet das Angriffsspiel der Gastgeber durch die verletzungsbedingte Auswechslung Norbert Knechtels erstmals ins Stocken. Die Weingartener holten Tor um Tor auf. Nach einer Angriffsaktion ohne Körperkontakt befürchtete man schon das Schlimmste, als Robert Broszio auf dem Hallenboden lag und sich vor Schmerzen krümmend an die Wade fasste.

Für den ausgewechselten Broszio, der auf der Bank behandelt werden musste, kam der am Ellenbogen bandagierte Knechtel zurück auf die Platte. Lindau kämpfte sich zurück – auch dank des laut Pressemitteilung überragend aufgelegten Torhüters Thomas Brombeis, der in dieser Schwächephase zwei Siebenmeter parierte. Nach 60 gespielten Minuten stand ein 26:22-Sieg auf der Anzeigetafel, der von den Zuschauern lautstark bejubelt wurde. Der TSV Lindau nistet sich damit auf dem siebten Tabellenplatz ein. Am 5. Oktober geht es für die Lindauer nach Ulm zur SG Ulm-Burlafingen.