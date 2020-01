Ohne Spielmacher in die Rückrunde

Für die Handballer des TSV Lindau endet am Samstag die Winterpause. Zum Rückrundenstart müssen die Herren in Weingarten antreten. Die Frauen fahren zum Fünftplatzierten HSG Lindenberg-Isny.

„Das wird eine schwierige Partie für uns“, sagte Kapitän Broszio. „Aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle konnten wir in der Vorbereitung nie auf den ganzen Kader zurückgreifen. Außerdem ist unser Spielmacher Jörg Lützelberger am Samstag verhindert.“ Nichtsdestotrotz wollen die Inselstädter die Punkte aus der gegnerischen Halle entführen, um den zweiten Tabellenplatz zu halten. Damit ihnen das gelingt, darf die Defensive keinerlei Schwächen aufweisen. Im Angriff müssen die Lindauer Handballfreunde konsequent abschließen und darüber hinaus technische Fehler gegen diese extrem starke Kontermannschaft vermeiden. Sollte ihnen das gelingen und der geharzte Ball ihnen keine Probleme bereiten, sind die zwei Punkte im Bereich des Möglichen. Anpfiff in Weingarten ist um 20 Uhr.

Am Sonntagnachmittag starten auch die Lindauer Frauen in die Rückrunde. Gastgeber sind die Fünftplatzierten der HSG Lindenberg-Isny. „Wir haben große Ambitionen diese zwei Punkte nach Lindau zu holen“, sagte Trainer Sebastian Lorenz. „Wir möchten uns auch in der Rückrunde in der Spitzengruppe behaupten. Dazu ist ein Sieg am Sonntag Pflicht.“ Die Lindauerinnen, die mit 10:2 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz überwinterten, sind Favorit. Das Hinspiel in Lindau gewannen sie nach einer starken Defensivleistung mit 21:18. Die Abwehr ist nun auch im Rückspiel von ausschlaggebender Bedeutung, heißt es in einer Pressemitteilung. Ob sie ihrer Favoritenrolle gerecht werden, ist am Sonntag um 15 Uhr in der Rotmoos Sporthalle in Isny zu sehen.