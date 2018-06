Ohne Schmerzen gibt es keine Glücksmomente

Wo im Winter Skifahrer den Berg hinab fliegen, quälen sich im Sommer Mountainbiker die Hänge hinauf. Beim traditionsreichen KitzAlpBike-Marathon, der in diesem Jahr zum 23. Mal über die Bühne ging, waren vier Teammitglieder von Tomotion Racing by black tusk am Start, von denen am Ende drei auf dem Podium standen: Martin Schätzl belegte auf der Extreme-Strecke Platz zwei seiner Altersklasse, Sabine Stampf wurde beim Marathon Medium Plus Dritte ihrer Kategorie und Neuzugang Carsten Gundlach siegte beim Marathon Light bei den M40-Herren und wurde Gesamt-Zweiter. Beim MTB am Rursee-Marathon und beim Pack den Bock in Harburg gab es weitere vier Siege für das Lindauer MTB-Team.

„Technisch äußerst anspruchsvoll und konditionell herausfordernd“ – so beschreibt der Veranstalter die Extreme-Distanz des KitzAlpBike Marathons in den Kitzbüheler Alpen. Eines der Höhepunkte der Strecke ist die Choralpe in Westendorf, bis zu der die Teilnehmer die ersten 20 von 54 Kilometern und den ersten „Hammeranstieg“ mit rund 1000 Höhenmetern zu bewältigen hatten. Das letzte Teilstück ist mit durchschnittlich 30 Prozent Steigung nur von den wenigsten befahrbar – die meisten müssen ihr Bike dort schieben. Martin Schätzl war an diesem Tag wieder einmal in Höchstform. Der 26-jährige Entwicklungsingenieur profitierte in den beiden gnadenlosen Anstiegen der mit 2700 Höhenmetern gespickten Extreme-Strecke von seinen Muskelpaketen. Er bewältigte die gesamte Strecke fahrend, litt danach jedoch unter „Krämpfen wie noch nie“. Nach 3:28:42 Stunden erkämpfte er sich mit rund einer Minute Rückstand auf Thomas Garber Platz zwei, was zugleich Rang acht im 197-köpfigen Starterfeld bedeutete. „Was für ein Brocken“, fasst er das Rennen zusammen. „Aber auf der Extreme-Strecke Platz 2 AK und 8. Gesamt – das lässt fast alles vergessen. Der Schmerz vergeht, doch der Stolz bleibt.

Auch die Medium Plus Strecke mit 46 Kilometern und cetwa 2000 Höhenmetern erforderte von den Racern Kondition und Fahrtechnikkenntnisse. Sabine Stampf hatte sich für diese Variante entschieden und kam nach 3:48:17 Stunden als Dritte der Kategorie W30 ins Ziel. Carsten Gundlach war auf der Einsteigerstrecke KitzAlpBike Light unterwegs, auf der er 25 Kilometer und 800 Höhenmeter zu bewältigen hatte. Vielleicht hatte der tomotion-Racer seine Tagesform unterschätzt, denn er überquerte die Ziellinie als souveräner Sieger der M40-Kategorie und Gesamt-Zweiter von 54 Startern auf dieser Distanz.

14-Jähriger sichert sich den Sieg

Beim MTB am Rursee-Marathon in der Eifel gelang den Geschwistern Jos und Runa van Sterkenburg ein Doppelsieg. Jos hatte sich vorgenommen, die 40 Kilometer und 1000 Höhenmeter gemeinsam mit einem Bekannten zu fahren, was ihm lange Zeit auch gut gelang. Erst kurz vor dem Ziel zwang ihn eine abgesprungene Kette zu einem kurzen Stopp, durch den er den Anschluss verlor. Trotzdem sicherte sich der 14-Jährige mit einer hervorragenden Zeit von 1:49:58 Stunden den Sieg in der U19-Kategorie und wurde 29. von rund 300 Startern. Seine Schwester Runa hatte die gesamte Distanz über mit sich selbst und ihrem Körper zu kämpfen. Trotzdem beendete sie das Rennen als siebte Frau und stand als einzige Starterin der U19-Kategorie am Ende ebenfalls ganz oben auf dem Podest.

Auch im bayerischen Harburg war Tomotion Racing by black tusk beim Sprintrennen Pack den Bock über 6,2 Kilometer und 240 Höhenmeter mit zwei Startern vertreten. Als Dritter und Vierter der Gesamtwertung belegten Louis Loschonsky und Heiko Müller in ihrer jeweiligen Kategorie beide den ersten Platz.