Ohne Rücklicht aber auf Drogen unterwegs

Eine Streife der Lindauer Polizeiinspektion hat am Mittwochmorgen, gegen 8 Uhr, einen 21-jährigen Fahrer eines VW-Transporters in der Friedrichshafener Straße in Lindau angehalten und kontrolliert. Laut Polizeibericht war das Rücklicht des Firmenwagens defekt. Der Fahrer habe bei der Kontrolle drogentypische Ausfallerscheinungen gezeigt, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Deshalb durfte der junge Mann nicht weiterfahren und die Beamten nahmen ihn mit auf die Polizeidienststelle für eine Blutabnahme. Sollte das Blutergebnis den Konsum von Betäubungsmittel bestätigen, wird gegen ihn ein Bußgeldverfahren wegen einer Drogenfahrt eingeleitet was mit einem Bußgeld von 500 Euro und einem einmonatigem Fahrverbot geahndet wird.