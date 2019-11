Ohne Prell gegen den ESV Türkheim

Der neue Modus in der Bezirksliga-Gruppe 4 beschert dem Eishockeyteam der SG Lindenberg/Lindau 1b jeweils drei Spiele gegen die anderen Mannschaften. Mit dem ESV Türkheim misst sich das Team des Trainerduos Cech/Lämmle am Samstag um 18 Uhr beim ersten von zwei Heimspielen. Spiel 2 wird am 22. Dezember in Lindau ausgetragen. Personell geht der Umbruch bei der SGLL weiter.

Durchaus zufrieden ist man im Lager der SGLL mit den Ergebnissen der kleinen Auswärtsserie der letzten beiden Wochenenden. Zwei Siege und eine Niederlage gab es gegen direkte Konkurrenten im Kampf um die Plätze ganz vorn. Auch nach fünf Spielen kann somit Platz eins behauptet werden. Freilich ist das nur eine Momentaufnahme, noch ist nicht mal ein Viertel der Saison gespielt. Freuen darf man sich dennoch über den bisherigen Verlauf der Saison, in die man mit so vielen Fragezeichen gestartet war.

Kapitän stellt Amt zur Verfügung

Am Samstag kommt nun mit dem ESV Türkheim ein Team ins Waldseestadion, das gerne mit einem Auswärtssieg den Abstand zur Tabellenspitze verkürzen möchte. Mit zwei Siegen und zwei Niederlagen sind die Wertachstädter durchwachsen in die Saison gestartet. Um nicht frühzeitig den Anschluss an die Play-off-Plätze zu verlieren, muss gepunktet werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Ein Auswärtserfolg käme da natürlich sehr gelegen. In der vergangenen Saison brachte man die SG in einem Spiel auf Augenhöhe an den Rand einer Niederlage.

Im Lager der SG geht man optimistisch ins Spiel. Derweil geht der Umbau des Teams weiter. So hat Kapitän Patrick Prell sein Amt zur Verfügung gestellt, die derzeit sehr hohe berufliche Belastung lässt neben der Familie keinen vollen Einsatz für das Team mehr zu. Im Rahmen seiner zeitlichen Möglichkeiten wird er weiterhin für die SG auf dem Eis stehen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Wer das Team am Samstag mit dem C auf der Brust anführen wird, steht noch nicht fest.