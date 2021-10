Ohne Krämer, dafür mit Fahrgeschäften: Statt Jahrmarkt gibt es dieses Jahr einen „Herbstmarkt“

Im Zusammenhang mit dem Herbstmarkt wird es einige Einschränkungen und Sperrungen geben: Ab Dienstag, 2. November, 7.30 Uhr, bis Dienstag, 9.November 2021, 18 Uhr ist die Zufahrt außerhalb der Zeiten der Vollsperrung zum Bahnhof nur noch im Einbahnverkehr bis Alfred-Nobel-Platz möglich, die Abfahrt erfolgt über den Inselgraben. Ab Freitag, 5.November, bis Montag, 8. November, ist täglich von 10.30 Uhr bis 22 Uhr die Zufahrt zum Bahnhofsplatz ab Ecke Zeppelinstraße / Maximilianstraße vollständig gesperrt. Die Zu- und Abfahrt Dammsteggasse erfolgt über die Achse am Kiosk. Die Anlieferung in die Maximilianstraße und die Zufahrt zu den Geschäften in der Zeppelinstraße sowie zum Oberen / Unteren Schrannenplatz ist möglich. Ab Dienstag, 2. November, 8 Uhr bis Dienstag, 9. November, 18 Uhr sind alle Parkplätze von Maximilianstraße über Bahnhofsplatz bis Seehafen gesperrt. Bewohner mit Sonderparkrecht können während dieses Zeitraumes auf den Straßenparkplätzen in den Bereichen Bregenzer Straße, Hasenweidweg (inklusive Karl-Bever-Platz außerhalb der Schrankenanlage) sowie Alpengarten und am Wochenende auf dem Parkplatz der Stadtverwaltung an der Toskana parken. Die Taxiplätze werden in die Zeppelinstraße verlegt. Vor der Apotheke Ecke Zeppelinstraße / Maximilianstraße werden Ersatz-Behindertenparkplätze ausgewiesen. Der Carsharing-Parkplatz wird wie bereits in den Vorjahren am Unteren Schrannenplatz ausgewiesen. Ab Freitag, 5. November, 10 Uhr bis Montag, 8. November, 22 Uhr sind die Parkplätze am Inselgraben gesperrt. Aufgrund der Aufbauten müssen die Fahrradständer am Bahnhofsplatz abgebaut werden. Dort abgestellte Fahrräder sollten daher bis 2. November 2021 entfernt sein. Für den Stadtbus wird es eine Ersatzhaltestelle und eine Umleitung geben.