Ohne Fahrschein im Stadtbus erwischt

Ein der Lindauer Polizeiinspektion nicht ganz unbekannter Mann im Alter von 21 Jahren ist am Dienstag gegen 18.30 Uhr durch eine Kontrolleurin der Lindauer Stadtbus GmbH an einer Haltestelle in der Kemptener Straße kontrolliert worden. Der Mann hatte keinen gültigen Fahrschein, wie die Polizei mitteilt. Er gab an, nur eine Station fahren zu wollen. Gegenüber der Kontrolleurin verweigerte er die Angaben seiner Personalien. Als dann die Polizei verständigt wurde, betätigte der uneinsichtige junge Mann die Notöffnung des Stadtbusses und verlies diesen. Eine Polizeistreife traf den Mann wenig später in der Reutiner Straße an und stellte seine Personalien fest. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beförderungserschleichung, Sachbeschädigung und Verweigerung der Personalienangabe eingeleitet