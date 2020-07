Ohne Aufenthaltstitel und Führerschein zum Autokauf

Die Grenzpolizei Lindau hat ein Auto mit deutschem Ausfuhrkennzeichen kontrolliert. Als Fahrer war ein in Italien lebender 29-jähriger Chinese auf der A 96 in Richtung Süden unterwegs. Er hatte den neuwertigen Oberklasse-Wagen zusammen mit seinen Begleitern in Nordbayern gekauft und war mit diesen Bekannten aus Italien mit einem Begleitfahrzeug zum Autokauf angereist.

Der Autofahrer konnte neben seinem Reisepass nur einen ungültigen Aufenthaltstitel vorlegen. Da er jedoch zudem keinen Führerschein vorweisen konnte, wurden über die italienischen Kollegen Erkundigungen über den Fahrer eingeholt. Dieser gab gegenüber den deutschen Beamten an, einen italienischen Führerschein zu besitzen und hätte diesen lediglich in Italien vergessen. Nach Anzeigenaufnahme wegen des ausländerrechtlichen Verstoßes kam jedoch schon die Auskunft aus Italien, dass der Geschäftsmann eine noch bis 2021 geltende Sperre für seinen Führerschein hat und keinerlei Kraftfahrzeuge lenken darf.

Somit musste das frisch erworbene Fahrzeug an dem Kontrollort stehen bleiben, die Weiterfahrt erfolgte als Beifahrer bei seinen Begleitern. Eine weitere Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie die Einbehaltung von 400 Euro als Sicherheitsleistung waren die unmittelbare Folge. Da die Zulassung mit den deutschen Kennzeichen auf einen seiner Begleiter lautete, wurde dieser wegen des Gestattens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ebenfalls angezeigt.