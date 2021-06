Ohne Anhänger geht’s in den Urlaub

Im Rahmen einer Kontrolle des Friedrichshafener Zolls in der Nacht auf Montag haben die Beamten in der Robert-Bosch-Straße in Lindau ein Verkehrsdelikt festgestellt. Der Fahrer eines Gespanns aus Auto und Anhänger hatte nur die Fahrerlaubnisklasse B. Da das zulässige Gesamtgewicht des Gespanns mindestens die Fahrerlaubnisklasse BE erfordert, musste der Fahrer seine Reise nach Frankreich ohne den Anhänger fortsetzen. Außerdem erwartet den Mann nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, heißt es im Polizeibericht. Die Beamten des Zolls übergaben aufgrund der sachlichen Zuständigkeit die Sachlage an die Polizeiinspektion Lindau.