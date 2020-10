Offenes Atelier bei der Künstlerin Lisa Kölbl-Thiele in Lindau-Aeschach

In den Räumen des Ateliers der Künstlerin Lisa Kölbl-Thiele in der Webergasse 4 in Lindau-Aeschach findet von Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. Oktober, ein offenes Atelier statt. Wie die Künsterlin mitteilt, werden Bilder in Aquarell und Öl sowie Zeichnungen gezeigt. Themen sind aktuelle Frauenszenen wie mit Energie und Klugheit durch die Krise zu kommen ist. Ebenso werden neue Kalender und Druckwaren angeboten. Es werden ausschließlich eigene Kunstwerke ausgestellt. Es gelten die Corona-Hygienevorschriften.

Öffnungszeiten des offenen Ateliers: Freitag von 14 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Mehr Infos gibt’s unter: