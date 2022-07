Offene Plätze in der Ferienbetreuung

In der Ferienbetreuung für Grundschulkinder der beiden offenen Ganztagsschulen in der Grundschule Reutin und Zech vom Familienzentrum minimaxi sind in der dritten Ferienwoche (16. bis 19. August) sowohl an der Grundschule in Reutin als auch in Zech noch einige Plätze frei. Die Betreuung findet von Dienstag bis Freitag von 8 bis 14 Uhr statt. Die Kosten betragen 50 Euro.

Informationen und Anmeldung unter OGTS Reutin, Angela Ücker, Telefon 08382 / 9111 734 und OGTS Zech, Barbara Kubicek-Nemeth, Telefon 08382 / 975 283.