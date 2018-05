Offene Geschäfte locken am Sonntag nach Lindau

Die Geschäfte haben am Sonntag geöffnet: Am 6. Mai wird Lindau anlässlich der 13. Gartentage zur frühlingshaften Einkaufsstadt. Dann laden die Einzelhändler auf dem Festland und auf der Insel ab 12 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag.

Während die Hintere Insel mit den Gartentagen schon ab Freitag zur blühenden Flaniermeile wird, gibt es am Sonntag ein zusätzliches Frühlingserwachen in Lindau. Beim gemütlichen Einkaufsbummel mit der ganzen Familie heißt es, Neues zu entdecken, zu staunen und zu genießen. Lindau hat charmante Geschäfte, schöne Cafés, Restaurants, Nischen zum Entspannen mit Brunnen, Blumen, Kultur und Natur zu bieten. Hier lässt sich die neue Mode entdecken, mit neuen Farben, Kollektionen und Trends, oder ein Eis schlecken, Freunde treffen und die Sonne genießen, kündigt die Stadt an. Und am Alten Rathaus dürfen die Kinder Runden auf dem Kinderkarussell drehen. Die Geschäfte sind am 6. Mai bis 17 Uhr geöffnet.