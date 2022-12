Oesterle-Stiftung unterstützt das THW Lindau

Professor Dr. Eberhard Oesterle hat das THW Lindau am Ausbildungsabend des Lindauer THW besucht und überreichte dort die für die großzügigen Spenden beschafften Ausrüstungsgegenstände. Zwei Stunden lang verschaffte sich Dr. Oesterle einen Einblick in die umfangreichen Aufgaben und Einsatzmöglichkeiten vom Ortsverband. Die Dr. Eberhard Oesterle-Stiftung hat ihren Zweck der Förderung und Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Lindau sowie die Förderung und Unterstützung der auf dem Gebiet der Stadt Lindau ansässigen ambulanten und stationären Hospizdiensten sowie anderer Rettungsdienste als der freiwilligen Feuerwehr mit ehrenamtlichen Tätigkeiten, wie es in einer Mitteilung heißt. Somit wurde auch das THW Lindau in den Jahren 2020 und 2021 mit Sachspenden bedacht. Aufgrund der in den letzten zwei Jahren kursierenden Corona-Pandemie konnte ein offizieller Übergabetermin nicht stattfinden und wurde nun endlich nachgeholt. Die doppelte Sachspende aus den Jahren 2020/2021 sind eine Wärmebildkamera für die Fachgruppe Wassergefahren sowie zwei Stück Trockentauchanzüge für die THW Bergungstaucher im Wert von mehr als 7.000 Euro. Unser Bild zeigt, wie Eberhard Oersterle (rechts) dem Ortsbeauftragten Meinrad Gfall die Wärmebildkamera überreicht. Dahinter Gruppenführer FGr BT Walter Nuber mit den beiden Trockentauchanzügen.