Obwohl sie ihren Job liebt: Warum diese Grundschulrektorin aufhört

38 Jahre lang hat Gisela Schnell als Lehrerin gearbeitet. Und sie hat ihren Job geliebt. Doch die letzten Jahre vor der Rente hält sie nicht mehr durch. Die Rektorin der Grundschule Aeschach hat sich vorzeitig in den Ruhestand verabschiedet. Über hohe Arbeitsbelastung und mangelnde Wertschätzung.

Es ist Pause, Gisela Schnell ist auf Besuch in ihrer alten Schule. Während sie durch die Gänge geht, muss sie immer wieder anhalten, weil ihr ein Kind in die Arme läuft und sie kurz drückt. Die 62-Jährige strahlt – und wird wehmütig.

Eigentlich hätte sie noch drei Jahre bis zur Rente gehabt. Dass sie nun schon früher aufgehört hat – leicht gefallen ist ihr diese Entscheidung nicht. Doch Anfang des Jahres wurde sie krank. Erst ein Magengeschwür, später lag sie wegen einer Corona-Infektion fünf Tage lang im Krankenhaus. „Mir ist klar geworden, dass ich das nicht mehr leisten kann“, sagt sie. Und fügt hinzu: „Nicht mit dem, was mir zur Verfügung stand.“

Rechtzeitig die Reißleine gezogen?

Regelmäßig habe sie Arbeit mit nach Hause genommen. „Die Schullandschaft hat sich in den vergangenen Jahren verändert, jede Schule hat ihr eigenes Konzept“, sagt sie. Ihr war es besonders wichtig, den Schülern Raum zu geben, um ihr kreatives Potenzial auszuleben. Die Ideen dafür hat sie gesponnen, während sie nachts wach lag. Oder am Wochenende. Oder in den Ferien. „Nur, wer mit einer Grundschullehrerin verheiratet ist, weiß, was eine Grundschullehrerin leistet“, sagt Gisela Schnell. Als sie merkte, dass sie überhaupt nicht mehr abschalten kann, hat sie die Reißleine gezogen.

Die letzten Jahre waren besonders hart. Unterricht unter Pandemie-Bedingungen. Die versprochenen Laptops seien viel zu spät gekommen, vernünftiges Internet gab es an der Aeschacher Grundschule bis vor Kurzem nicht. „Ich bin regelmäßig heim nach Nonnenhorn gefahren, um E-Mails zu verschicken“, sagt die ehemalige Rektorin. Mitteilungen der Regierung über Maßnahmen und Schulschließungen kamen in der Regel freitags, die Informationen musste sie dann übers Wochenende an die Eltern weiterleiten.

Sie habe regelmäßig 60-Stunden-Wochen und so gut wie nie freigehabt, sagt Schnell – auch nicht in den Ferien. Während der Lockdowns stemmte die Grundschule eine Notbetreuung mit 60 Kindern. „Da kann man eigentlich nicht von Notbetreuung sprechen.“

184 Euro Zuschlag pro Monat

Die Pandemie war wie ein Brennglas für viele Probleme, die es vorher schon gab. Dass es an vielen Grundschulen zum Beispiel längst keine Rektorinnen oder Rektoren mehr gibt, kann Gisela Schnell nachvollziehen. Auch sie hat bislang keine offizielle Nachfolgerin.

Die Grundschule Aeschach hat 166 Schüler und 17 Lehrer. Für die Rektorin, die nebenbei auch Klassenlehrerin mit bis zu 22 Unterrichtsstunden war, bedeutetete das: 184 Euro Zuschlag pro Monat und neun Anrechnungsstunden pro Woche. Neun Stunden, um die Schule zu organisieren, Konzepte zu erarbeiten und sich um 17 Kolleginnen zu kümmern. Das ist viel zu wenig, findet Gisela Schnell. Dazu komme, dass bei Grundschulen unter 180 Schülern keine Konrektoren vorgesehen sind. Schnell hat zwar eine Vertreterin, doch diese habe den Job komplett ohne Zuschläge gemacht.

Gisela Schnell bekommt bei ihrer Verabschiedung viele Blumensträuße. (Foto: Schnell)

„Es fehlt einfach an Wertschätzung in der Politik und der Gesellschaft“, sagt Gisela Schnell. Das müsse sich ändern – zum Beispiel durch eine bessere Bezahlung. Derzeit verdienen Grund- und Mittelschullehrer in Bayern pro Monat 700 Euro weniger als Gymnasiallehrer.

Ministerpräsident Markus Söder verkündete im September, dass sich das bald ändern könnte. Der Freistaat plant, für alle Lehrer die Besoldungsgruppe A 13 als Einstiegsgehalt einzuführen. Gefordert hatten das sein Koalitionspartner, Freie Wähler, die Landtags-Opposition und Lehrerverbände. Wenn es nach der CSU geht, sollen die Gehaltserhöhungen aber frühestens nach der Landtagswahl im kommenden Jahr greifen und stufenweise erfolgen. Erst sind die Mittelschullehrer dran, dann kommen vielleicht die Grundschullehrer.

Sie war selbst Grundschülerin in Aeschach

Das verbesserte Einstiegsgehalt soll den Lehrermangel dann zumindest ein Stück weit auffangen. Der ist vor allem an Grundschulen besonders groß. Das liegt zum Beispiel daran, dass dort viele Lehrerinnen und Lehrer in Teilzeit arbeiten.

Diese Lehrer sind jetzt so belastet, dass sie sich nicht mehr für die Schule einbringen können. Gisela Schnell

Eine Idee der Landesregierung, um den akuten Mangel abzufedern: Teilzeitkräfte sollen aufstocken. „Seit vergangenem Jahr müssen alle 25 Stunden halten“, sagt Gisela Schnell. „Diese Lehrer sind jetzt so belastet, dass sie sich nicht mehr für die Schule einbringen können.“ Schließlich hätten Teilzeitkräfte Gründe dafür, warum sie nicht in Vollzeit arbeiten.

Ein Semester lang hat Gisela Schnell Lehramt fürs Gymnasium studiert. Dann hat sie sich entschieden, Grundschullehrerin zu werden. „Weil mir diese Altersgruppe unheimlich liegt“, sagt sie. Und weil sie ihr am Herzen liegt. Bis zum Ende habe sie fasziniert, wie groß der Sprung ist, den Kinder zwischen der ersten und der vierten Klasse machen. „Und wie viel Freude sie haben.“

Gearbeitet hat sie schon an den Grundschulen in Weißensberg, Reutin, Nonnenhorn und Wasserburg. Als sie vor neun Jahren die Rektorinnenstelle in Aeschach annahm, schloss sich für sie ein Kreis. „1966 bin ich hier selbst eingeschult worden.“ Bereut habe sie ihre Berufswahl in den vergangenen 38 Jahren nie. Ihren Kolleginnen wünscht sie trotzdem, dass sich deren Situation bald verbessert.