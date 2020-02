Die traditionell gemeinsam abgehaltene Hauptversammlung der Erzeugergemeinschaft Lindauer Obstbauern (EZG) und des Bayerischen Erwerbsobstbau-Verbands fand am vergangenen Donnerstag im Nonnenhorner Stedi statt.

Es war, wie in den vergangenen Jahren, ein turbulentes Jahr für den Obstbau. Zwar blieben die bayerischen Obstbauern weitestgehend von Naturkatastrophen verschont, jedoch machte die Versammlung deutlich, dass ihnen die Nachwirkungen des Volksbegehrens und die immer wieder schwankenden Preise weiterhin zu schaffen machen.

Nach der Begrüßung durch den Vorstand der Erzeugergemeinschaft Lindauer Obstbauern Martin Nüberlin und des Präsidenten des Bayrischen Erwerbsobstbau-Verbands Karl-Ludwig Rostock, gingen die zahlreichen Redner aus Politik und Landwirtschaft wie Nonnenhorns stellvertretender Bürgermeister Roland Hornstein, der stellvertretende Landrat Johann Zeh und Stefan Büchele, als Vertreter der Stadt Lindau, besonders auf den hohen Stellenwert des Obstbaus in der Region und die Wichtigkeit des Zusammenhalts ein.

Die Landwirtschaft, die nach Meinung der Anwesenden nur noch einen kleinen Teil der Gesellschaft ausmacht und dabei eine untergeordnete Rolle spielt, fühlt sich allein gelassen. Nach den „goldenen 20er-Jahren“ und der unruhigen, jüngeren Vergangenheit, mit der Situation auf dem Markt, der Düngeverordnung, dem Insektenschutz oder den Saisonarbeitskräften, sei eine Prognose für die Zukunft gar nicht möglich, erklärte Nüberlin und ergänzte, dass die Meinungen von Naturschutzbund Deutschland, den Grünen, BUND oder Greenpeace mehr zählen würden, als die der Bauern. Unterstützer kämen nur noch von der FDP oder der CSU/CDU.

Die Enttäuschung über die Politik und Vorschläge, wie etwa die „Bauernmilliarde“, sind groß. Jens Stechmann, der Vorsitzende des Bundesausschusses Obst und Gemüse, weiß um die schlechte Stimmung unter den Bauern, die zur gesellschaftlichen Debatte geworden ist, da diese mit Existenzängsten zu kämpfen haben. Gleichzeitig warnte er aber auch davor, sich von Bauernfängern, wie etwa der AfD mit ihren leeren Versprechen, beeinflussen zu lassen.

Auch die Preispolitik war natürlich ein Thema. Solange Slogans wie „Essen hat den niedrigsten Preis verdient“ von Lebensmittelgiganten und deren Dumpingpreise nicht gestoppt werden, müsse das Ziel sein, die Konzentration, auch die mediale, auf die Anbieterseite von deutschem Obst zu legen, waren sich alle im Saal einig. Was in Baden-Württemberg schon gute Ansätze und Unterstützung in der Bevölkerung finde, sei in Bayern noch mehr als ausbaufähig. Bauer Willi, der umstrittene Erfinder der grünen Kreuze, hielt seinen Vortrag über die Obstwelt kurz, ist sich aber sicher, „wir können und werden nicht aufgeben“. Wie bei jeder Hauversammlung folgte der Geschäfts- und Kassenbericht. Er wurde von der neuen Geschäftsführerin des Bayerischen Erwerbsobstbau-Verbands Michaela Schaumberger prägnant und anschaulich in Bildern dargestellt

Bei der Erzeugergemeinschaft Lindauer Obstbauern wurde dann nicht nur die Vorstandschaft entlastet, es standen auch Neuwahlen an. Die neuen Ausschussmitglieder Lena Nüberlin, Alexander Land, Philipp Erletz, Matthias Günthör, Markus Kurek, Gerald Weber, Stefan Haas und Florian Stocker wurden einstimmig gewählt. Markus Kurek ist neuer Vorsitzender, Philipp Erletz seine Vertretung. Für seine langjährigen Verdienste wurde im Anschluss Helmut Jäger zum Ehrenpräsidenten des Bayerischen Erwerbsobstbau-Verbands ernannt.

Im Anschluss an den offiziellen Teil berichtete Jörg Hilbers, Geschäftsführer der Fachgruppe Obstbau, über aktuelle Positionen des Bundesverbands, wie die Position des deutschen Obstbaus am Markt, und nannte Handlungsmöglichkeiten wie die Selbstvermarktung oder die Umstellung auf Bio. Die Schwerpunkte lagen auf der Diskussion um das Agrarpaket, Spritzmittel-Änderungen, die Notwendigkeit von Insektiziden zur Nützlingsschonung sowie dem deutschen Aktionsprogramm zum Insektenschutz. Hilbers machte deutlich, dass die Landwirtschaft Auswirkungen auf das Artensterben habe, jedoch gleichzeitig durch Studien belegt sei, wie wichtig die Obstanlagen gleichzeitig für die Artenvielfalt sind. Seiner Meinung nach solle man, durch mediale Präsenz, Initiativen zur Aufklärung schaffen, um etwas Gutes, Neues und Zukunftsorientiertes entstehen zu lassen.

Im weiteren Verlauf des Abends präsentierte Johannes von Eerde aktuelle Zahlen und Statistiken vom Obstmarkt. Der Geschäftsführer des Großhandels „Obst vom Bodensee“ zeigte anhand von Anbaumengen und Sorten die Entwicklung der Vermarktung, aktuelle Verkaufspreise und Bestandszahlen sowie Absatz- und Umsatzsteigerungen und Import/Exportquoten. 2019 sei bereits deutlich besser gewesen als das Vorjahr, ging sein Appell an eine weiterhin organisierte und strategische Vermarktung.

Nach der Vorstellung des neuen Geschäftsführers der Obstregion Bodensee Andres Ganal, der als Agrarwissenschaftler mit Schwerpunkt Ökonomie die Geschicke des Vereins übernimmt, wurde Martin Nüberlin als langjähriger Vorstand verabschiedet.

Nachdem Tobias Schweizer und Valentin Baumann für ihre bestandenen Meisterprüfungen ausgezeichnet wurden, setzten Ute Wilhelm mit Aktuellem von der Versuchsstation für Obstbau Schlachters und der Hochschule Weihenstephan/Schlachters sowie Karin Wudler vom Amt für Ernährung mit dem Thema „Pflanzenschutz, wie geht’s weiter?“ die Schlusspunkte.