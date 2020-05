Obst wird durch die Corona-Pandemie teurer

Viele Branchen leiden unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. So auch die deutsche Landwirtschaft. Mit einem blauen Auge davon gekommen sind bis jetzt die Lindauer Obstbauern. Denn noch können sie die anfallenden Arbeiten in den Obstplantagen aus eigener Kraft bewältigen. Und statt zu klagen sehen sie in der derzeitigen Situation auch eine Chance: Nämlich endlich jene Wertschätzung zu erhalten, die ihnen der Verbraucher bisher verwehrt hat. Ein Phänomen, das jene Landwirte, die einen Hofladen betreiben oder ihre Ware auf dem Markt verkaufen, feststellen, spricht jedenfalls schon einmal dafür.

„Eigentlich ist die Lage bei uns momentan noch sehr gechillt“, antwortet Andreas Willhalm auf die Frage, wie es denn den Lindauer Obstbauern in diesen Zeiten ergehe. Denn, so erklärt der stellvertretende Kreisobmann, bis zur Ernte der Äpfel und Birnen sei es schließlich noch ein Weilchen hin. Und bis es damit soweit ist, hofft er auf politische Lösungen. Für die Arbeiten, die um diese Jahreszeit bei diesen Obstsorten anstünden, wie etwa Neupflanzungen von Bäumen oder das Anbinden von Ästen, braucht der Landwirt, der auf insgesamt 22 Hektar Fläche vor allem Äpfel, Birnen und Zwetschgen anbaut, noch keine Saisonarbeiter. Dafür, so sagt er, greife er auf seine Festangestellten zurück, die zwar auch aus Polen stammen, aber dauerhaft und in eigenen Wohnungen in Lindau leben.

„Anders schaut’s aus, wenn die Kirschen, Johannisbeeren und Himbeeren geerntet werden müssen“, räumt der Obstbauer ein und berichtet, dass bei jenen Kollegen in der Region, die Erdbeeren angebaut hätten und bei denen die Ernte jetzt anliefe, gleichzeitig die Probleme begännen. Noch konnten sich die Erdbeerbauern selbst behelfen, weiß Willhalm. Dennoch ist ihm klar, dass deren Problem nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben ist.

Wieviel sich etwa Asylbewerber hier etwas dazuverdienen dürften, sei politisch noch nicht ausdiskutiert. Und an deutsche Arbeitskräfte glaubt der Landwirt nicht als dauerhafte Lösung. Die Hilfsbereitschaft und Solidarität sei zwar groß, und über diverse Portale hätten sich auch in Lindau Leute zum Helfen gemeldet. Doch aus Erfahrung früherer Jahre weiß Willhalm, dass die deutschen Arbeitskräfte die viele und harte körperliche Arbeit schlichtweg nicht gewohnt seien. Würden sie dennoch aushalten, seien sie spätestens dann wieder weg, sobald die Wirtschaft wieder anlaufe, ist er überzeugt. 280 000 Erntehelfer im Jahr würden deutschlandweit gebraucht, 50 000 hätten sich auf die Aufrufe hin gemeldet. Die derzeitige Lösung, nämlich, dass es polnischen und rumänischen Erntehelfern erlaubt ist, unter strengen Hygienemaßgaben nach Lindau zu kommen, begrüßt der Obstbauer natürlich. Gleichzeitig weiß er aber auch um die Mehrkosten. Der Verbraucher müsse sich also arauf einstellen, dass Lebensmittel teurer werden.

Allerdings kann sich Willhalm dabei auch einen positiven Nebeneffekt vorstellen. Etwa, dass weniger Lebensmittel weggeworfen werden. Ganz abgesehen davon, dass er auf ein generelles Umdenken hofft. Fühlten sich die Landwirte spätestens nach dem Bienenvolksbegehren als Buhmänner der Nation, verspricht sich Willhalm jetzt mehr Wertschätzung. „Die Corona-Krise sehe ich für uns Landwirte als eine riesengroße Chance“, ist er überzeugt. „Wenn wir es jetzt nicht schaffen, dem Verbraucher zu verstehen zu geben, welche Bedeutung regionale Lebensmittel haben, dann haben wir was verpennt.“

Dass Willhalms Hoffnungen nicht umsonst sind, könnte sich in einem Verbraucherverhalten zeigen, das sich jetzt schon abzeichnet: der Wunsch nach frischen Obst und Gemüse von hier, aus der Region. Nicht nur der Hofladen von Willhalm, sondern auch die seiner Kollegen, boomen. Ebenso ist der Andrang auf den Wochenmärkten groß. In Zeiten von Corona ist es „hip“, auf dem Wochenmarkt einzukaufen und am Abend das selbst gekochte Ergebnis in den sozialen Medien zu präsentieren.

„Die Leute sind zu Hause, man kann nichts mehr unternehmen und da kocht man halt. Die Leute legen mehr Wert auf’s Regionale. Das ist das positive an Corona“, bestätigt auch Klaus Strodel diesen Trend. Der Obst- und Beerenbauer aus Weißensberg betreibt seinen Obsthof in der vierten Generation, baut auf seinen insgesamt 25 Hektar großen Flächen in Lindau, Oberreitnau und Schlachters nicht nur Äpfel und Birnen an, sondern auch Erdbeeren und Kirschen und hat in seinem großen Hofladen ein breit gefächertes landwirtschaftliches Sortiment. Daher weiß er auch, was in Fachkreisen bereits klar ist: „Gemüse wird es heuer sicher nicht im Überfluss geben.“ Schon allein deshalb, weil wegen des anfänglichen generellen Einreisestopps für Saisonarbeiter weniger angepflanzt wurde. Und ob dann schließlich auch alles, was wächst, überhaupt geerntet werden könne, sei auch nicht sicher. Jetzt dürften die Saisonarbeiter zwar wieder einreisen, aber, so weiß Strodel, „viele wollen gar nicht, weil sie Angst haben. Das ist so, wie wenn wir nach Italien sollten“. Seine Erntehelfer, die jedes Jahr kommen, hat Strodel für die anstehende Erdbeer- und später dann für die Kirschernte, schon beisammen. „Alle haben zugesagt“, sagt er und berichtet von dem enormen zusätzlichen Verwaltungsaufwand, den er wegen der Corona-Sicherheitsvorkehrungen hat. Ganz abgesehen von dem hygienischen Aufwand, der betrieben werden muss, wenn die Helfer erst mal da sind. Zwischen 500 und 700 Euro rechnet Strodel an Mehrkosten für jeden einzelnen Erntehelfer. Und insgesamt 15 bis 20 Helfer braucht er.

Zusammen kommt diese Summe, weil er Wohncontainer plus Sanitärcontainer mieten muss, damit die 14-tägige Quarantäne eingehalten werden kann. Zudem braucht er zusätzliche Toiletten auf den Feldern, damit auch hier Neuankömmlinge von bereits Dagewesenen getrennt sind. Und die Flüge für die rumänischen Helfer, die ja nicht mehr mit dem Bus anreisen dürfen, schlagen mit 220 Euro pro Mann ebenfalls zu Buche. „Das muss natürlich alles bezahlt werden. Die Frage ist nur, ob das durchsetzbar ist“ gibt Strodel zu bedenken. So oder so: „Das Angebot wird geringer und die Preise höher.“

„Ich zähl uns Landwirte im Moment nicht zu den am schlimmsten betroffenen Branchen in der Region“, fasst Strodel die Lage zusammen. Wie schon Willhalm sieht auch er eine Chance in der Krise. „Die Wertschätzung ist höher.“ Zudem hat sich seiner Meinung nach eine weitere Sichtweise der Verbraucher verändert: dass es nicht sinnvoll sei, wenn alles im Ausland produziert werde, weil es da billiger ist.

Positive Entwicklungen, die sein Schönauer Kollege Stefan Büchele bestätigen kann. „Das Regionale wird mehr wertgeschätzt“, sagt auch der Bio-Obstbauer, der auf 19 Hektar Fläche vor allem Äpfel und Birnen anbaut und sich darüber freut, dass sein Lager jetzt schon quasi leer ist. „Unsere Bio-Äpfel sind so gut wie verkauft.“ Was er zudem gut findet, ist, dass die Landwirtschaft als „systemrelevant“ eingestuft ist. Für ihn ist auch dies ein Zeichen für das lang erhoffte Umdenken beim Verbraucher. Doch auch, wenn Corona derzeit noch keine Auswirkungen auf seine Äpfel und Birnen hat, so gänzlich spurenlos ziehen die verordneten Einschränkungen nicht an ihm vorbei. Wie die meisten Obstbauern ist auch Büchele Kleinbrenner und produziert jedes Jahr die für die Region so typischen Obstbrände. Doch jetzt fehlen ihm schlichtweg die Abnehmer. Restaurants und Bars haben geschlossen, und davon, dass die Leute in Zeiten von Corona angeblich mehr Alkohol trinken, merkt er nichts. Deshalb vermisst er die Touristen. Und zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen sind sie es, die sich im Hofladen mit seinen Edelbränden eindecken. Und zum anderen vermietet er, wie viele Landwirte in und um Lindau, Ferienwohnungen. Und da geht derzeit bekanntlich gar nichts. Eine Auswirkung der Corona-Pandemie, die ihm momentan weitaus mehr Kopfzerbrechen bereitet als die Apfelernte in ein paar Monaten. Denn: „Von Äpfeln allein kann seit Jahren kein Obstbauer mehr überleben.“