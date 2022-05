Oberstufentheater am BOGY brilliert mit „Corpus delicti“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einer langen pandemiebedingten Phase der Theaterabstinenz brillierte das Oberstufentheater des Bodensee-Gymnasiums (BOGY) mit der Inszenierung einer dunklen Zukunftsvision von Juli Zeh. In ihrem Roman „Corpus Delicti – der Process“ (2009) entwirft sie einen Zwangsstaat namens METHODE, der seine Bürger zur Selbstoptimierung zwingt. Das Textbuch trägt die Handschrift der Regisseurin Kristina von Arndt. Sie näherte sich diesem Stoff behutsam und mit großer Sensibilität.

Moritz alias Daniel May wird in den Freitod getrieben. Denn das System beschuldigt ihn zu Unrecht eines Kapitalverbrechens: Vergewaltigung und Ermordung seiner Geliebten. Moritz` Schwester Mia wird gleich von drei Schauspielerinnen hervorragend und facettenreich dargestellt: Victoria Baumgardt, Weda Lanzendorfer und Clara Pentelescu. Moritz, der sich nicht an die Regeln des Regimes halten will, fasziniert und erschreckt seine Schwester zugleich. Nach dem Freitod ihres Brudes gerät diese in die Mühlen des Regimes. In einem Schauprozess wird ihr ein Zuviel an Liebe, an Verstand und an geistiger Unabhängigkeit zur Last gelegt. Zunehmend zweifelt die linientreue Naturwissenschaftlerin den Gesundheitsstaat an und widersetzt sich. Ihre geistige Unabhängigkeit soll Mia mit der Strafe des Einfrierens büßen. Artur Mauderer als Richter Hutschneider spricht das vernichtende Urteil aus. Clara Pentelescu als Mia grandios in dieser gruseligen Szene.

In weiteren Paraderollen sind Merle Leppin, Areti Ioannidi und Jasmin Mahler als Hauswächterinnen zu sehen. Amelia Walczak und Lea Vosikova spielen Moritz' Geliebte hingebungsvoll. Großartig agieren Felix Biermann und Hüseyin Akgün als systemtreue Journalisten. Mias Rechtsbeistand Rosentreter, überragend in Mimik und Gestik von Alexander Fress und Bernardo Simkus-Miranda präsentiert, bringt schließlich Licht ins Dunkel. Ebenso überzeugend agieren Benjamin Boehm als wortgewandter Staatsanwalt Bell und Areti Ioannidi als milde Richterin Sophie während des Prozesses.

Die Regieeinfälle werden von der Stagecrew, allen voran Tristan Aquirrezabal Franken, bestens umgesetzt. Die eigens von Paul Deininger komponierte Musik macht die düstere Zukunftsvision hörbar. Das Ziel der Selbstoptimierung – am Ende dieses großartigen Theatererlebnisses ist es endgültig fragwürdig geworden.