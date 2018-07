Oberreitnauer Grundschüler gewinnen Kreativpreis

Den Kreativpreis der Lindauer Waldjugendspiele 2018 gewann heuer die Gruppe mit den Schülern Aljosha, Manuel, Emma, Antonio und Luca (im Bild) der Klasse 3 der Grundschule Lindau-Oberreitnau. Der Leiter des Forstreviers Lindau, Christian Müller, überreichte den Schülern die Buchpreise am Mittwoch, 11. Juli, im Beisein der Lehrerin Frau Friedmann im Schulgebäude in Oberreitnau. Die künstlerische Aufgabe lautet, den Vogel des Jahres 2018, den Star, mit Naturfarben ohne jegliche Hilfsmittel zu malen. Von den vielen schönen Bildern kamen die Nachwuchskünstler der naturgetreuen Wiedergabe dieser bedrohten Vogelart am nächsten. Foto: Diana Rach