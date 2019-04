Oberreitnauer Athletinnen bei Bahneröffnung in Aulendorf erfolgreich

Fünf junge Athletinnen des TV Oberreitnau sind am Wochenende bei kühlem und sehr windigem Wetter bei der Bahneröffnung in Aulendorf aktiv gewesen. Mit einer neuen persönlichen Bestleistung im Hochsprung über 1,50 Meter und dem ersten Platz erreichte Andrea Heimpel (im Bild) einen, wie der Verein es selbst in einer Pressemitteilung beschreibt, „optimalen Start in die neue Wettkampfsaison“. In einem Lauf über 100 Meter gab es für Andrea Heimpel dann trotz Gegenwinds noch einen weiteren zweiten Platz. Jasmin Fackelmayer erreichte mit 4,51 Meter im Weitsprung den zweiten Platz und über 100 Meter den dritten Rang. Laura Wenzel erreichte über 100 Meter, im Weitsprung und Speerwurf jeweils Platz vier. In der 4x100-Meter-Staffel gewannen die Athletinnen des TSV Oberreitnau mit großem Vorsprung. Der starke Wind verhinderte jedoch eine starke Zeit. Frida Rauter erreichte in der stark besetzten Altersklasse U16 im Weit- und Hochsprung jeweils das Finale. Foto: Verein