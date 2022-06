Oberbayer gewinnt turbulente Manfred-Wasmund-Optiregatta

Ein außergewöhnlich turbulentes Regattawochenende hat der Lindauer Segler-Club (LSC) hinter sich. 79 junge Optimistensegler waren zur Manfred-Wasmund-Optiregatta am Samstag, 28. und Sonntag, 29. Mai, nach Lindau an den Bodensee gekommen – und erlebten den See von seiner schwierigsten Seite.

„Wir konnten die Bahn auslegen, und noch während der Startphase drehte der Wind um teils 40 Grad. Man hätte eigentlich alle fünf Minuten von Neuem anfangen können“, wird Stefan Latzel, Wettfahrtleiter im Bericht des LSC zitiert. Am ersten Tag reichte es gerade einmal für einen Lauf. „Die elf bis 15 Jahre alten Kinder waren über sechs Stunden auf dem Wasser und der Wind am Einschlafen. Also haben wir alle an Land geschickt“, so Latzel. Der Sonntag war nicht viel besser: Eine Wettfahrt konnte gerade so abgeschlossen werden, bei der zweiten kam ein Gewitter mit bis zu 25 Knoten Wind zum Regattafeld. Die Wettfahrt wurde abgebrochen, und die zahlreichen Kinder, die kenterten und im Wasser trieben, wurden laut LSC-Bericht erfolgreich geborgen und die Schiffe an die Schlauchboote angehängt.

Letztlich siegte in der Opti A-Klasse Benjamin Häufele vom Yacht-Club Seeshaupt vor Moritz Mehlmann vom Deutschen Touring Yacht-Club und Chloe Goyarzu vom Württembergischen Yacht-Club (WYC). In der Opti B-Klasse holte David Kreuzer vom Yachtklub Achenkirch den ersten Platz vor Pollux Arnold vom WYC und Michel von Saint André vom Diessner Segel-Club.