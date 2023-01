Ob Wohngeld oder Führerschein: Bürger spüren Personalmangel im Landratsamt

14,5 Millionen Euro Personalkosten sind veranschlagt: So viel sollen die Beschäftigten im Landratsamt in diesem Jahr kosten. Das ist, wenn die Kreisräte in den Haushaltsberatungen zustimmen, eine Million Euro mehr als im Vorjahr. Damit fließt rund jeder sechs Euro des Verwaltungsetats ins Personal.

Nicht nur Handwerksbetriebe, Pflege und Kitas verzweifeln an der oftmals vergeblichen Personalsuche. Selbst das Lindauer Landratsamt tut sich inzwischen schwer, ausreichend Beschäftigte zu finden.

Das bekommen auch die Bürger zu spüren, etwa wenn es länger dauert, bis Anträge bearbeitet sind. Der Lindauer Landrat ärgert sich zudem darüber, dass Berlin und München immer mehr Arbeit an die Kreise abgeben – ohne sich um neues Personal zu kümmern.

Wenn das Wort Personal fällt, wird die Miene des Lindauer Landrats ernst. Weniger, weil es immer teurer wird. Sondern weil selbst der öffentliche Dienst nicht genügend findet. Und der Kreis zudem immer wieder die zu schmale Personaldecke des Freistaats ausgleichen muss.

Das Dilemma mit dem Staatlichen Gesundheitsamt ist mittlerweile fast drei Jahre alt: Seit Frühjahr 2020 gibt es in Lindau nicht genügend Amtsärzte. Oder besser gesagt: so gut wie keine. Denn zuletzt ist nicht einmal eine ganze von den offiziellen 3,5 Arztstellen besetzt.

Personal fehlt in wichtigen Bereichen

Doch nicht nur der Bereich Gesundheitsamt bereitet Landrat Elmar Stegmann Sorgen. Auch in der Lebensmittelüberwachung fehlt dringend Personal. Dabei zeigen Fälle wie jener einer verunreinigten Bäckerei vor wenigen Wochen in Lindau: Der Fachbereich ist ebenfalls sehr wichtig.

Weil der Freistaat vielfach seine Stellen nicht besetzt bekommt, muss Landrat Elmar Stegmann immer wieder Lücken mit Landkreis-Beschäftigten füllen. Sonst dauern wichtige Aufgaben wie Wohngeldanträge zu lange oder können gar nicht erfüllt werden. (Foto: Christian Flemming)

Neben Handwerksbetrieben und Unternehmen, Pflege und Kitas tut sich selbst der öffentliche Dienst schwer, ausreichend Beschäftigte zu finden. Das hat der Lindauer Landrat in den vergangenen Monaten wiederholt bei öffentlichen Terminen geschildert.

Dabei biete der öffentliche Dienst „einen sicheren Arbeitsplatz“, wie es Stegmann im Gespräch mit der LZ formuliert. Der Landkreis ist ein großer Arbeitgeber: Offiziell hat es dort zum Jahresende rund 225 Planstellen gegeben. Die teilen sich – vor dem Hintergrund zahlreicher flexibler Arbeitszeitmodelle – 340 Angestellte, Arbeiter und Beamte.

Kreis sieht sich selbst als guten Arbeitgeber

„Als Arbeitgeber muss sich der Landkreis nicht verstecken“, ist der Landrat überzeugt. Er verweist unter anderem auf die deutlich ausgebauten Möglichkeiten des mobilen Arbeitens: Nach seinen Worten können 97 Prozent der Verwaltungskräfte ihre Arbeit auch von zu Hause aus erledigen.

Angesichts der Menge an Arbeit, die unter anderem die Regierungen in München und Berlin dem Landratsamt vorgeben, braucht der Landkreis im neuen Jahr rund ein Dutzend mehr Stellen. (Foto: Evi Eck-Gedler)

Zumindest beim Nachwuchs kann der Kreis punkten: Drei bis vier junge Leute beginnen jedes Jahr ihre praktische Ausbildung im Lindauer Landratsamt. Dazu kommen Studierende, etwa in Sozialpädagogik sowie Informations- und Kommunikationstechnik.

Wenn der öffentliche Dienst aber so attraktiv ist, wie Stegmann sagt: Wieso findet selbst das Landratsamt nicht genügend Personal? Für den Landrat ist klar: Es klemmt vor allem im staatlichen Bereich. Denn unter dem Dach des Landratsamtes arbeiten sowohl Beschäftigte des Landkreises als auch örtliche Stellen von staatlichen Bereichen – wie eben dem Gesundheitsamt.

Freistaat bildet zu wenig Nachwuchs aus

Dass der Freistaat sich schwer tue, neue Leute einzustellen, wundert Stegmann dabei nicht. Zum einen bilde das Land selbst zu wenig Nachwuchs aus. Wer bereits gut ausgebildet ist, der gehe lieber in die freie Wirtschaft – weil die deutlich besser bezahle als der öffentliche Dienst.

„Und dann müsste München davon abrücken, dass der Mensch erst beim Beamten anfängt“, kritisiert der Lindauer Landrat: Amtsärzte etwa würden bisher nur als Beamte eingestellt. Trotz sogenannter „hoheitlichen Aufgaben“ hält er es aber für machbar, Mediziner auch als Angestellte zu beschäftigen.

Insgesamt sind nach Stegmanns Worten knapp zehn staatliche Vollzeitstellen nicht besetzt. Die Konsequenz: Bei zahlreichen Aufgaben des Freistaats muss der Kreis mit seinem eigenen Personal einspringen. Das dann an anderer Stelle fehlt. Denn die eigene Personaldecke hält der Landrat bereits für äußerst eng gestrickt.

Ein Blick in den Vorbericht zum diesjährigen Kreis-Haushalt zeigt, wo nach Ansicht der Verwaltung überall Verstärkung notwendig ist. Dazu gehören unter anderem das Ausländeramt (plus 2,5 Stellen) und der Bereich Betreuungsgesetz (plus zwei Stellen), die Sozialhilfe, die Kfz-Zulassungsstelle und die IT-Betreuung an den Schulen.

Manches wie eine Stelle für das Projekt „Öko-Modellregion“ Lindau wird zwar von Freistaat finanziell gefördert. Anderes muss der Kreis aber selbst stemmen.

Bund drückt dem Kreis Mehrarbeit aufs Auge

Etwa den vorgeschriebenen Umtausch alter Führerscheine oder aktuell den Ausbau des Wohngeld-Teams. Letzteres muss laut Haushaltsvorbericht um knapp drei Stellen aufgestockt werden. Und das ist ein Thema, bei dem der Lindauer Landrat schon mal leicht ungehalten wird: Die Bundesregierung in Berlin verspreche der Bevölkerung Verbesserungen – die dann den Kommunen, in diesem Fall dem Kreis, aufs Auge gedrückt würden.

„Schon jetzt haben wir in der Wohngeldstelle Rückstände“, schilderte Stegmann vor Weihnachten im Gespräch mit der LZ. Wenn nun seit dem Jahreswechsel etwa dreimal so viele Menschen Anspruch auf Wohngeld haben, dann sei das mit der jetzigen Personalstärke nicht zu schaffen.

Personalkosten könnten um eine Million Euro steigen

Wenn die Kreisräte sich in der zweiten Januar-Hälfte mit dem Haushaltsentwurf für 2023 beschäftigen, steht dort rund ein Dutzend mehr Vollzeit-Planstellen auf dem Wunschzettel. Doch es bleibt eine große Unbekannte: Ob der Kreis Lindau überhaupt genügend Interessenten für all diese Stellen findet.