In den Häusern der Oberschwabenklinik (OSK) ist die Zahl der Covid-19-Patienten auf 38 und damit auf den höchsten Stand seit Beginn der Pandemie gestiegen.

Das teilte die OSK am Donnerstag mit. Weitere Bereiche in den Häusern müssen für die Behandlung von an dem Coronvirus-Erkrankten eingerichtet werden. Konsequenz ist, dass nun auch die OSK planbare Behandlungen einschränken muss. Medizinisch nicht dringliche Eingriffe werden verschoben.