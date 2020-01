OB-Kandidat Kattau wirbt für „blechfreie“ Altstadt

Der Lindauer Oberbürgermeister-kandidat Kai Kattau (Menschen für Lindau) hat mit Teilnehmern seines siebten „informativen Stadtspaziergangs“ über die Insel für eine autofreie Altsdtadt geworben. Wie Kattau mitteilt, sei bei dem Spaziergang vom Unteren Schrannenplatz über Paradies-, Reichs- und Barfüßerplatz bis zum Stifts- und Kirchplatz schnell klargeworden, dass man die Zahl parkender Autos auf den Altstadtplätzen reduzieren und den Parksuchverkehr vollständig beseitigen müsse.

„Nur durch den Verzicht auf einen Teil der Pkw-Stellplätze, auf unseren historischen Plätzen, ist es möglich, die Plätze angemessen zu sanieren, das Stadtbild zeitgemäß aufzuwerten und die Aufenthaltsqualität für die Menschen in Lindau sowie unsere Gäste deutlich zu erhöhen“, schreibt Kattau.

Besonders die Belange der Fußgänger und Radfahrer sollten laut kattau bei der Neugestaltung der Altstadtplätze im Vordergrund stehen. Es habe sich bei der Diskussion mit den Lindauern bereits deutlich gezeigt, dass die komfortable Nutzbarkeit der neu gestalteten Flächen von großer Bedeutung ist. Zumindest partiell sollten gesägte, großformatige Natursteine für möglichst ebene Flächen und damit gute Begehbarkeit sorgen, so Kattau weiter.

Bei der weiteren Umsetzung dieses Ziels, die Altstadtplätze teilweise vom „Blech“ zu befreien, müssten aber stets ausreichend Stellplätze für Inselbewohner vorhanden sein. Zusätzlich zu den Stellplätzen auf den öffentlichen Flächen, sollten deshalb die Anwohner zukünftig die Möglichkeit erhalten ihre Fahrzeuge in Quartiersgaragen auf der Insel abzustellen, empfiehlt Kattau.

Mit dem vom Stadtrat bereits beschlossenen „Parkraumkonzept 2017“ seien die Weichen hierfür bereits gestellt. Auf dieser Basis können die weiteren detaillierten Planungen durchgeführt werden. Konkret soll von den 585 Inselstellplätzen auf öffentlichen Flächen, welche im Jahr 2020 zur Verfügung stehen, 135 Stellplätze entfallen. Insbesondere der Schrannenplatz, der Reichsplatz und der Kirchplatz sollten laut kattau in den nächsten sechs Jahren saniert werden. „Damit auch nach der Reduzierung der Gesamtstellplatzzahl noch genügend Stellplätze für die Inselbewohner zur Verfügung stehen, sollten wir das ,Parkraumkonzept 2017’ konsequent umsetzen und unnötige Parksuchverkehre im Altstadtbereich unterbinden“, so Kattau.

Es gelte, ein zeitgemäßes Parkraummanagement zu etablieren und aktiv zu steuern, wer an welchem Ort parkt. Dem Kundenparkhaus auf der Insel komme in diesem Zusammenhang eine besondere Rolle zu. Kattau: „Wenn es uns gelingt, dafür zu sorgen, dass wir hier ein exklusives Angebot für unsere Inselkunden bereitstellen, dann können wir unnötigen Parksuchverkehr in der Altstadt vermeiden. Im bestehenden Inselhallenparkhaus können aber nur dann genügend Stellplätze für Kunden angeboten werden, wenn die Nutzung für Tagestouristen unattraktiv ist.“ Die Stärkung des gemeinsamen Stadtzentrums müsse bei allen Überlegungen oberste Priorität haben

Gesetzt den Fall, dass Kattau die Oberbürgermeisterwahl in Lindau für sich entscheidet, will er laut seiner Pressemitteilung vier Beschlüsse herbeiführen: die Einführung eines attraktiven Park-andRide-Systems, um die Tagestouristen möglichst am Stadtrand abzufangen; die Einführung der KLiMo-Card, einer Mobilitätskarte, mit der Einheimische mit dem Verkehrsmittel ihrer Wahl attraktiv, günstig und komfortabel in das Stadtzentrum kommen; Planung und Bau einer Quartiersgarage auf der Insel, um den Bewohnern, Hoteliers und Beschäftigten eine zusätzliche Parkmöglichkeit zu geben; Durchführung einer Bürgerwerft zur zukünftigen Gestaltung der historischen Plätze auf der Insel, insbesondere Schrannenplatz, Reichsplatz und Kirchplatz.