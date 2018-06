OB Ecker: Lindau soll dem Bodo unter Auflagen beitreten

Der Lindauer Stadtrat soll am 24. Mai den Beitritt zum Verkehrsverbund Bodo beschließen. Dies teilt die Pressestelle der Stadt mit. Allerdings könne es sich nur um ein „Ja“ mit Einschränkungen handeln. „Wir werden dem Stadtrat empfehlen, dem Verkehrsverbund beizutreten“, sagt OB Gerhard Ecker. Allerdings will Lindau vor dem Beitritt drei Vertragsinhalte geklärt wissen.

„Es fehlt noch ein Vertragsentwurf zur Aufteilung der Einnahmen nach dem Einnahmezuscheidungsverfahren, die Frage der Mitbestimmung ist unzureichend gelöst, und vor allem fehlt die dringend notwendige Haushaltsgenehmigung, so dass wir endlich den Förderantrag stellen können“, sagt Ecker.

Höhe der Fördermittel offen

Kämmerer Felix Eisenbach erklärt, warum die Stadt ohne die Haushaltsgenehmigung keinen Förderantrag stellen kann: „Dieser Antrag wurde von der Stadt Lindau nicht gestellt, da es für den Beitritt zum Bodo-Verkehrsverbund keinen Beschluss gibt und der Haushalt bisher nicht genehmigt wurde.“ Die Stadt dürfe derzeit keine neuen finanziellen Verpflichtungen eingehen. Die im Haushalt angemeldeten Mittel dürfe die Stadt erst nach Bekanntgabe der Haushaltsgenehmigung bewirtschaften.

Offen sei deshalb, in welcher Höhe Fördermittel an die Stadt fließen. Insgesamt müssen Stadt und Stadtverkehr Lindau für die Umstellung auf e-Ticketing laut Pressemitteilung 784 000 Euro investieren, nach Abzug der Zuwendungen verbleiben nach derzeitigem Kenntnisstand 474 460 Euro bei der Stadt. Sollte es Zuschüsse für die nötigen neuen Automaten geben, verbliebe bei der Stadt Lindau ein Eigenanteil in Höhe von 276 460 Euro.

Vertragswerk unübersichtlich

Unübersichtlich stelle sich das Vertragswerk dar, wenn es um die möglichen Verfahren zur Teilung der Einnahmen geht. Das sogenannte Einnahmeaufteilungsverfahren, bei dem alle Einnahmen in einen Topf fließen und dann aufgeteilt werden, wäre mit einem Verlust über die Tarifhoheit verbunden. „Wir haben nach dem Beitritt eine schwächere Rechtsposition. Dann werden wir eine Minderheit sein. Andere Verkehrsverbünde kennen hier eine Klausel zum Minderheitenschutz. Diese fehlt beim Bodo“, sagt Rechtsamtsleiterin Tanja Bohnert. Die Stadtverkehr Lindau hätte im Aufsichtsrat nur eine Stimme.

Die Stadt lässt die Verträge von einem Fachanwalt prüfen. Dabei handele es sich insgesamt um ungefähr 30 Verträge, von denen wohl sechs oder sieben für den Beitritt wirklich wichtig sind. Ein wichtiger Vertrag fehlt allerdings: Der zum sogenannten Einnahmezuscheidungsverfahren. Bei dieser Art der Einnahmeteilung könnte Lindau seine Tarifhoheit behalten. Allerdings ist noch unklar, wie der Bodo die Gelder aufteilt, die durch den Verkauf von Mehrzonenkarten in der Tarifzone Lindau hereinkommen. Eine zunächst von Bodo-Geschäftsführer Jürgen Löffler in Aussicht gestellte Lösung zog dieser wieder zurück, weil sie doch nicht umsetzbar war.

OB und Stadtrat wollen Klarheit über zu die erwartenden Kosten

Bohnert verwehrt sich dagegen, dass die Stadtverwaltung die Prüfung der Verträge verschleppe. Im Februar habe das Landratsamt mitgeteilt, dass die Verträge noch nicht stehen, lediglich Eckpunkte seien bekannt. „Die Position des Landratsamtes war, dass wir zunächst beitreten sollen und dann Verträge aushandeln. Dies können wir angesichts unseres Minderheitenstatus im Bodo nicht tun. Unsere Verhandlungsposition wäre dann zu schwach.“ Das sieht OB Ecker ähnlich: „Wir investieren bereits jetzt jährlich 1,7 Millionen Euro jährlich in den Stadtbus. Wir wollen Klarheit haben, was uns der ÖPNV in Zukunft kosten wird. Wir wollen Bodo beitreten, aber die Stadträte müssen wissen, auf was sie sich einlassen.“

Zumal mit dem Beitritt zum Bodo auch das Thema der „Echt Bodenseecard“ in den Vordergrund rückt. Inhaber dieser Tourismuskarte können den Bodo kostenfrei nutzen. Für Lindau würde dies ungefähr 900 000 Euro jährlich bedeuten. „Tritt Lindau der Bodenseecard nicht bei, dann schwächen wir den Tourismusstandort“, ist Kämmerer Eisenbach überzeugt. Denn Touristen aus Langenargen könnten kostenfrei mit dem Bodo fahren, damit würden Übernachtungen attraktiver als in Lindau. Andererseits würden die sowieso schon vollen Stadtbusse in Lindau noch voller. (lz)