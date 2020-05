OB-Antrittsbesuche bei Feuerwehr und Polizei

Lindaus Feuerwehrkommandant Max Witzigmann hat Lindaus neue Oberbürgermeisterin Claudia Alfons mit einem Strauß Blumen in der Hauptfeuerwache begrüßt (großes Bild). Gemeinsam mit dem Stellvertretenden Kommandanten Florian Kainz und dem Feuerwehrpfleger im Stadtrat, Matthias Kaiser, wurden die Herausforderungen der kommenden Jahre im Bereich des abwehrenden Brandschutzes diskutiert, schreibt die Feuerwehr in einer Pressemitteilung. Nach einer Vorstellung der hauptamtlichen Mitarbeiter erfolgte die symbolische Übergabe der Funktionsweste und des Feuerwehrhelms an die Oberbürgermeisterin als Dienstherrin der Lindauer Feuerwehr. Schließlich wird Claudia Alfons bei größeren Schadenslagen durch den Einsatzleiter verständigt. Eine gemeinsame Besichtigung der Feuerwehrhäuser im Stadtgebiet schloss sich an den Dialog an. Zu einem ersten Gespräch hat sich Claudia Alfons auch mit Thomas Steur, Leiter der Polizeiinspektion Lindau, getroffen (eingeklinktes Bild). Dabei wurden aktuelle Probleme angesprochen, wie die allgemeine Verkehrssituation, die Kriminalstatistik und die Überwachung der Corona-Maßnahmen. „Die Polizeiarbeit in unserer internationalen Region ist vielfältig und im Moment sind PI-Leiter Thomas Steur und seine Kollegen besonders gefordert“, sagt Alfons. Im Gespräch wurde vereinbart, sich künftig regelmäßig auf kurzem Wege auszutauschen. „Auch das jährliche Sicherheitsgespräch mit der Polizei werde ich wieder aufnehmen“, so die Oberbürgermeisterin. Die Notwendigkeit einer guten Zusammenarbeit zwischen der Polizei und der Stadt, vor allem mit dem Ordnungsamt, wurde von beiden Seiten betont. Fotos: Feuerwehr/Rathaus