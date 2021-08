Oase für die Ohren oder: „I’m still standing!“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Viele unberechenbare Hürden mussten die Musiklehrer des Valentin-Heider-Gymnasiums überwinden, bevor dann mit eineinhalb Stunden Verspätung am 25.7. um 18:30 Uhr das Konzert auf der Radio7-Bühne der Gartenschau nach einem unwetterartigen Gewitter mit ca. 110 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern doch noch stattfinden konnte – und alle Zuhörer begeisterte!

Nachdem für Schulen lange Zeit noch strengere Regeln galten, als für die Laienmusik, traf es sich, dass mit der Gartenschau als Gastgeber ein Livekonzert in dieser Größenordnung mit dem dortigen Hygienekonzept überhaupt durchgeführt werden konnte.

„Wir möchten unsere Schülerinnen und Schüler wieder daran erinnern, was es heißt, gemeinsam auf der Bühne zu stehen, sich von der Musik wegtragen zu lassen und durch die Begeisterung des Publikums getragen zu werden.“ waren sich die Musiklehrer einig, weshalb sie sich mit viel Geduld und Hartnäckigkeit nicht davon abbringen ließen, dieses Projekt noch Wirklichkeit werden zu lassen. Ca. 6 Wochen blieben den Ensembles, sich wieder zu formieren und die längst geplanten Stücke überhaupt proben zu dürfen – und das teilweise nur Open Air, mit großen Abständen und neben all den schulischen Anforderungen, die das Ende eines verrückten Schuljahres mit sich gebracht hatte. Umso mehr bekam das Publikum zu spüren, wie die verschütteten Energien plötzlich auf der Bühne freigesetzt wurden.

Das Orchester unter der Leitung von Tobias Keck eröffnete das Konzert mit dem humorvollen Clown’s Dance, der Carmen-Ouvertüre und einem Harry Potter Medley, die mit viel Esprit und Klangvolumen das Gelände der Gartenschau überfluteten. Der Chor der 6. Klassen entführte die Zuhörer in die Welt von Pocahontas – und so mancher summte heimlich die aus dem Film wohlbekannte Melodie „Colors Of The Wind“ mit, bevor das Streichquartett bestehend aus Theresa Zimmermann, Emily Meier, Tobias Keck und Sophie Hauser auf höchstem Niveau und mit differenzierter Ausgestaltung ein Divertimento von Mozart darbot. Mit einem Tango, bei dem sie noch einmal einen ganz andern Klangfarbenreichtum als bei Mozart hervorzauberten, leiteten sie zum Chorblock über – und Ulrike Friedmann übernahm den Taktstock. Der Chor „Young Voices“, bestehend aus Stimmen der 6.-9. Klassen, interpretierte sehr gefühl- und klangvoll die Stücke „The Rose“ und „I Have A Dream“ gefolgt vom Mittel- und Oberstufenchor, der „Shower The People“ präsentierte.