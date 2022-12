Nymphensittiche Nicki und Coco suchen neues Zuhause

Nicki und Coco sind zwei zutrauliche und neugierige Nymphensittiche, die aufgrund einer Allergie im Oktober ins Tierheim gebracht wurden. Nymphensittiche sind wie Kanarienvögel oder Wellensittiche Vögel, die in freier Wildbahn in Schwärmen leben. Deshalb sollten sie nie allein gehalten werden. Sie zählen zu den robustesten der australischen Gesellen. Die beiden brauchen abwechslungsreiches Futter und viel Beschäftigung. Das Alter der Tiere ist nicht bekannt. Nicki und Coco werden nur gemeinsam vermittelt und suchen bei Sittichliebhabern ein neues Zuhause. Sie können auch zu anderen Gleichgesinnten dazukommen. Schön wäre es, wenn sie zu einem Besitzer kommen, der eine Flugvoliere hat. Von Vorteil ist auch Erfahrung mit Sittichen. Wer sich für die Vögel interessiert, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau, Telefon 08382/72365 in Verbindung setzen. Weiter Infos rund ums Tierheim unter: www.tierheim-lindau.de