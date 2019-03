Nur wenige Lindauer nutzen Mehrwegbecher für Kaffee

Auf dem Weg zur Arbeit noch schnell einen Kaffee zum Mitnehmen geschnappt – schon hat man einen Pappbecher mit Plastikdeckel in der Hand. Zehn Minuten später landet der auch gleich wieder im Mülleimer. Abhilfe schaffen können Mehrwegbecher. Mittlerweile bieten die meisten Lindauer Cafés diese Alternativen zu den Einwegbechern an. Genutzt werden sie aber selten.

Verlässliche Zahlen zum Verbrauch von Einwegbechern gibt es nicht. Daten der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zeigen, dass 40 000 Tonnen Müll jährlich im gesamten Bundesgebiet durch Einwegbecher erzeugt werden. Zahlen des Umweltbundesamtes wiederum besagen, dass 106 000 Tonnen Müll im Jahr deutschlandweit durch Einwegbecher entstehen. Viele Menschen benutzen also Einwegbecher, obwohl es die Möglichkeit gibt, sich einen wiederverwendbaren anzuschaffen und zu verwenden.

Nur wenige Partner von „Recup“ in der Region

Die Bäckerei Mayer hat seit Februar 2018 ein Pfandsystem installiert. Dabei werden wiederverwendbare Becher des Unternehmens „Recup“ verwendet. Diese können deutschlandweit bei anderen Partnern des Unternehmens gegen Pfand eingetauscht werden. Allerdings verwendet nur jeder zehnte Kunde den „Recup“. „Bei vielen scheitert es einfach an der praktischen Umsetzung. Eigentlich möchte man nachhaltig leben, dafür dann etwas zu tun, fällt den meisten aber schwer“, sagt Seraphine Mayer-Wagner, Juniorchefin der Bäckerei Mayer. Ein weiteres Problem sieht sie bei der Rückgabe der Becher: „In Lindau und Umgebung gibt es nur sehr wenige Partner von Recup. Für viele Kunden ist es dann einfach zu umständlich, den Becher wieder zurückzubringen.“

Der Bäcker Hamma verwendet nur Einwegbecher. Wenn die Kunden aber ihren eigenen Mehrwegbecher mitbringen, wird der Kaffee zuerst in einer Kanne gemacht und dann in den mitgebrachten Becher umgefüllt, um die Hygienestandards einzuhalten. Die Verkäuferin wünscht sich, dass „die Kunden öfters wiederverwendbare Becher benutzen, einfach der Umwelt zuliebe.“ Allerdings passiere das bislang nur selten. Das Buchcafé Augustin in der Fischergasse benutzt Einwegbecher ohne Plastikdeckel. Auch hier kann man seinen eigenen Becher mitbringen und, wie beim Bäcker Hamma, mit frischem Kaffee befüllen lassen. Das passiert aber nur selten, weil die meisten Kunden ihren Kaffee direkt im Café trinken. In der Kaffeebar des Tchibo bekommt jeder, der seinen eigenen Becher mitbringt, zehn Cent Rabatt auf seinen Kaffee. Dieses Angebot gibt es mittlerweile schon seit zwei Jahren. „Die Kunden nutzen das Angebot gerne, vor allem die Angestellten der umliegenden Geschäfte“, sagt die Verkäuferin Iris Grammel. Hierbei spielt es keine Rolle welcher Becher mitgebracht wird. „Grundsätzlich füllen wir alle auf, wobei es natürlich sinnvoller ist, wenn man einen wiederverwendbaren mitbringt“, meint die Verkäuferin.

Auch das Eiscafé Piu hat gute Erfahrungen mit den wiederverwendbaren Bechern gemacht. „Viele Kunden nutzen unser Angebot gerne und bringen ihre eigenen Becher mit. Wir machen sie aber nicht explizit auf das Angebot aufmerksam“, erzählt Valerio Mazzotta. Die hauseigenen Becher sind aber klassische Einwegbecher.

Im Vergleich zu Verpackungsmüll, der jährlich im Haushalt produziert wird, ist der Anteil der Einwegbecher gering. Mehrwegbecher können die Abfallwirtschaft zumindest zu einem kleinen Teil entlasten und zu einem schöneren Stadtbild ohne Müll beitragen.