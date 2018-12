Nur gemeinsam kann Lindau viel erreichen

Beim Rückblick in das Jahr 2018 fällt auf, dass Lindauer viel erreichen können, wenn sie sich gemeinsam anstrengen. Das gilt für die Hilfsaktionen für die verunglückte Trampolinspringerin Tabea Schoch, das gilt aber auch für die LZ-Bürgeraktion Wir helfen, deren Jubiläumsgala nur möglich war, weil Stadt, LTK und LZ zusammengearbeitet haben. Nach diesem Grundsatz funktioniert auch das Vereinsleben in Lindau, das bei allem Bangen über fehlenden Nachwuchs überaus lebendig und vielfältig ist. Das gilt auch für das bürgerschaftliche Engagement vieler Lindauer, die zahlreich die Veranstaltungen besuchen, bei denen sie an der Zukunft ihrer Stadt mitwirken können. Verantwortliche anderer Städte wundern sich, wenn bis zu hundert Menschen über die Gartenschau oder über die Hintere Insel reden. Denn solche Teilnehmerzahlen ist man woanders nicht gewohnt.

Diesen Gemeinsinn braucht Lindau auch, um wichtige Fragen zu lösen. Zunächst sind mindestens zehn Gruppen unterwegs, die Kandidaten für den nächsten Stadtrat suchen. Eine vielfältige Stadt wie Lindau teilt sich eben auch in zig verschiedene politische Gruppen auf. Und die wollen alle möglichst 30 Frauen und Männer auf ihre Listen bringen, die Stimmen bringen. Da bleibt abzuwarten, ob das gelingt oder ob einzelne Gruppen mangels Bewerber im künftigen Stadtrat nicht mehr vertreten sein werden.

Dass die Politik im Vorfeld einer solchen Wahl eher darauf setzt, das eigene Profil zu schärfen, ist normal. Dennoch ist es wünschenswert, dass auch im Stadtrat die Bereitschaft und das Vermögen wächst, Kompromisse einzugehen. Dabei ist es klar, dass ein echter Kompromiss schmerzt, wenn jeder auf etwas verzichten muss, was er eigentlich für unverzichtbar hält. Gerade bei Verkehrsthemen sind die Interessen aber so weit voneinander entfernt, dass man wohl nur auf diesem Weg Lösungen finden kann, ohne ewigen Streit und Bürgerentscheid. Es ist bedauerlich, dass dies beim Beverplatz nicht gelungen ist. Denn so ist nach wie vor sehr unsicher, ob es vor der Gartenschau überhaupt eine Lösung geben wird.

Umso schlimmer ist der zunehmend böse Ton in der Lindauer Politik. Dass es auch dort einfach Menschen gibt, die sich gegenseitig nicht ausstehen können, ist geschenkt – das ist menschlich. Dennoch können Bürger ein Miteinander im Sinne der Stadt erwarten. Das ist leider nicht möglich, wenn jemand einen Ratskollegen mit „Sie halten jetzt den Mund!“ kaltstellen will. Das ist auch nicht möglich, wenn Andersdenkende nicht mal mehr zum Austausch bereit sind, egal ob im wirklichen leben oder auf Facebook. Der Bundespräsident hat in seiner Weihnachtsansprache gebeten, dass wir einander zuhören, auch und gerade, wenn wir eine andere Meinung vertreten. Diese Fähigkeit ist auch und gerade in Lindau sehr wichtig.

Denn es stimmt ja, dass Lindau viele Chancen hat. Die Stadt, seine Verantwortlichen und die Bürger sind aber gefährdet, dass sie diese Chancen zerreden, vernichten oder auf andere weise auslassen. Nur gemeinsam können die Lindauer viel erreichen.