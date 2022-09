Nur für ein Fach fehlt Lehrkraft: Zum Schuljahrsbeginn ein Blick in die Lindauer Grund- und Mittelschulen

So starten die Erstklässler in Lindau:

Bis auf Reutin (dort fängt die Grundschule um 7.55 Uhr an) und Oberreitnau (dort ist Schulbeginn bereits um 7.35 Uhr) startet das neue Schuljahr in den Lindauer Grund- und Mittelschulen am Dienstag, 13.September, um 8 Uhr.

Die Schulanfänger werden ebenfalls am Dienstag zu folgenden Zeiten in ihren Grundschulen begrüßt:

Oberreitnau um 9 Uhr, Reutin um 9 Uhr, Zech um 10 Uhr, Aeschach um 10 Uhr, Insel um 10 Uhr. In Hoyren empfängt die Schulfamilie die kleinen Abc-Schützen in zwei Gruppen: die Klassen 1a und 1b um 9 Uhr sowie die Klassen 1c und 1d um 10 Uhr, jeweils in der Turnhalle Hoyren.