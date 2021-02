Nur durch ein Ausweichmanöver wird auf der B 31 Richtung Friedrichshafen eine Kollision vermieden

Ein Pannenfahrzeug ist am frühen Dienstagmorgen auf der B 31 in Fahrtrichtung Friedrichshafen am rechten Fahrbahnrand gestanden, kurz vor dem Diepoldsbergtunnel. Ein in gleicher Richtung fahrender Lastkraftwagen scherte nach links aus, um an dem Pannenfahrzeug vorbeizufahren. Dabei übersah er offensichtlich einen im Gegenverkehr heranfahrendes Auto mit Anhänger. Dieser musste nach rechts in den Grünstreifen ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern und blieb dort im nassen Untergrund stecken. Der bisher unbekannte Lastkraftwagenfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Friedrichshafen ohne anzuhalten fort, heißt es im Bericht der Polizei.

Das im Grünstreifen festsitzende Autogespann musste von einem Abschleppdienst wieder auf die Fahrbahn gezogen werden. Es entstand Flurschaden. Verletzt wurde niemand.