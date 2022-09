Nun kommt das Internet zur Kunst

Die erste Biennale in Lindau erhält nun Unterstützung von Freifunk Bodensee. Mitglieder haben auf der Insel an insgesamt zehn Standorten Hotspots aufgebaut, um die Kunstwerke erlebbar zu machen. Das teilt die Initiative in einem Schreiben mit.

Dazu haben sie geeignete Standorte gesucht, sind auf Dächer gestiegen und haben dort Funkantennen aufgebaut. Die Mitglieder errichteten dabei Funkverbindungen zu Orten, an denen bislang keinen Internetzugang gab. So konnten sie ein WLAN-Netz aufbauen, dass nicht nur Kulturinteressierte, sondern alle nutzen können. Als nützlicher Nebeneffekt konnte gleichzeitig das Jugendzentrum XTRA mit einem kostenfreien Internetzugang versorgt werden, heißt es in dem Schreiben weiter.

Biennale Kuratorin Sophie-Charlotte Bombeck freut sich über die gelungene Kooperation: „Ohne das Engagement von Freifunk Bodensee hätten wir an den Standorten der Kunstwerke kein Internet anbieten können. Die Freifunk-Initiative hat uns unkompliziert und schnell geholfen, an den entscheidenden Stellen WLAN zu bekommen. So können die Besucherinnen und Besucher die Kunstwerke über die Biennale-App auf ganz neue Weise erleben.“

„Freifunk Bodensee zeigt damit, was alles möglich ist. Unsere Vision ist ein freies Netz, überall und für alle“, sagt Jörg Wartner, einer der drei Vorstände des Fördervereins Freie Netze Bodensee, der Träger der Initiative Freifunk Bodensee. „Freies Internet ermöglicht Teilhabe und Stärkung der Demokratie. Das Internet ist nicht nur eine gigantische Wissensbibliothek, es ersetzt zunehmend die klassischen Medien. Die Menschen bilden sich im Netz ihre Meinung, sie bringen Petitionen ein und gestalten unsere Gesellschaft mit. Deswegen ist es wichtig, dass jede und jeder freien Zugang dazu hat“, so Jonas Hess, Vorstand des Fördervereins.