Nummer 90 macht das Rennen

Jan Hammerbauer ist der Spieler des Monats Januar bei den Lindauer Islanders. Damit konnte sich der Stürmer mit der Trikotnummer 90 mit 22 Prozent gegen seine Mitspieler in der Publikumsgunst durchsetzen.

Obwohl erstmalig mit einem derartigen Preis ausgezeichnet, stellt sich Hammerbauer im Gespräch lieber in eine Reihe mit seiner Mannschaft. Könne sich seine Leistung doch überhaupt nicht entfalten, wenn nicht das Team um ihn herum so funktioniere, wie das eben hier in Lindau funktioniert. Lieber erzählt er, dass er sich hier in Lindau wohlfühlt. Die Familie sei ebenfalls vor Ort, was dem 25-Jährigen das Leben hier erleichtert, zumal seine Deutschkenntnisse noch Luft nach oben offenbaren. Aber natürlich freut sich der EVL-Stürmer über die Auszeichnung, den gelaserten Puck, der doch ein schönes Andenken sein wird. Geduldig lässt er sich fotografieren, ist in Gedanken aber schon auf dem Eis beim Abschlusstraining mit seinem Team vor dem Derby gegen Memmingen. Mit den Spielerkollegen, so Hammerbauer, könne er sich schon vorstellen, mehr als nur diese Saison zusammenzuspielen.

Anlässlich seiner Ehrung zum Spieler des Monats sind auch die drei Gewinner des Preisausschreibens ins Autohaus Unterkirchner eingeladen worden. So erhielt Angela Rauch aus Weißensberg ein handsigniertes Fan-Trikot. Über zwei Sitzplatzkarten im VIP-Bereich des EVL durfte sich Annett Wilcke aus Lindau freuen. Und Alexander Heller kann einen aktuellen Islanders-Fanschal um den Hals wickeln, damit dieser schön warm bleibt.