Nummer 13 und 15 sind fertig

Bald kann der nächste Haken unter eines der geplanten Modernisierungsprojekte der Lindauer Wohnungsgesellschaft (GWG) gesetzt werden: Die Reutiner Straße 13 und 15 erstrahlt nun innen wie außen im neuen Glanz. Das teilt die GWG in einem Schreiben mit.

Der 1924 erbaute Wohnblock mit sechs Wohnungen war in die Jahre gekommen. Er passte optisch nicht mehr zu den zwei danebenliegenden Wohngebäuden, die bereits modernisiert worden waren. Auch der Wohnstandard entsprach nicht mehr dem, was heutzutage von den GWG-Mietern erwartet und gewünscht wird, heißt es.

Bei älteren Häusern wurde noch mit viel Liebe zum Detail gebaut, so auch hier, berichtet die Bereichsleiterin Modernisierung der GWG Lindau, Annette Wacker. Aus diesem Grund wurde die Fassade in allen Details und somit der Charakter des Gebäudes erhalten. Dazu zählen die Faschen an Fenstern und Türen sowie die Gesimse, die hier farblich und baulich hervorgehoben wurden. Gleiches gilt für die sogenannte Bauchbinde ums Haus und die unterschiedlichen Dachüberhänge. Die rot-sandfarbene Farbkombination hebt diese Details hervor.

„Gerne hätten wir die alten, hölzernen Hauseingangstüren aufgearbeitet und wiederverwendet. Doch sie waren in so einem desolaten Zustand, sodass wir sie durch neue ersetzen musste“, erklärt Geschäftsführer Alexander Mayer. „Schauen Sie sich die neuen Eingangstüren an“, schwärmt er. „Wir haben sie bewusst aus Holz mit den passenden Verzierungen maßanfertigen lassen.“ Denn Mayer war es wichtig, dass sie perfekt zum Flair dieser Wohnanlage passen. Deshalb werden auch wieder Fensterläden angebracht anstelle von außen liegenden Jalousien, schreibt die GWG in der Mitteilung weiter.

Kosten von 750 000 Euro

Weitere Maßnahmen waren, dass alle Wohnungen neue Bäder erhielten, die je nach Mieterwunsch nur mit Dusche oder zusätzlich mit einer Badewanne ausgestattet wurden. Im Zuge dessen ließ die GWG Lindau die Waschmaschinenanschlüsse in den Bädern entfernen und stellte den Mietern einen zentralen Waschmaschinenraum im Keller zur Verfügung. Eine neue Gaszentralheizung versorgt die Wohnungen mit warmem Wasser und die neu installierten Heizkörper runden die Mieterbedürfnisse ab. Die Elektrik und die Sanitäranlagen wurden im gesamten Wohnblock erneut. Der Dachboden bekam eine Dämmung, das Dach wurde neu eingedeckt. Treppenhaus und Fassade erhielten einen frischen Anstrich.

Die Kosten dieser Maßnahme belaufen sich auf rund 750 000 Euro, wovon circa 280 000 Euro umlagefähig angerechnet werden. Wie auch bei anderen Modernisierungen legt Lindaus größter Vermieter anstelle der gesetzlich zulässigen 8 Prozent nur 4 Prozent der umlagefähigen Modernisierungskosten um, heißt es.

Natürlich hat das Lindauer Wohnungsunternehmen auch in der Reutiner Straße 13 und 15 ein Handwerker- und Mieterfest ausgerichtet. Etliche Handwerker, Mieter, GWG Mitarbeiter sowie Aufsichtsrat Andreas Reich waren der Einladung gefolgt und feierten vor Kurzem bei traumhaftem Wetter gemeinsam die gelungene Modernisierung. Auch wenn noch kleine Restarbeiten zu erledigen sind und das Gras erst im Oktober angesät wird, kann bereits jetzt ein weiteres Schmuckstück alter Bauweise bewundert werden.