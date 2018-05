„Notstandsgesetze gefährden den Rechtsstaat“

Jahrelang ist Lindaus Gewerkschaftsvorsitzender Franz Fiala (1922 - 2013) durch den Landkreis getourt, um über die Pläne für ein Notstandsgesetz zu informieren und vor diesem zu warnen. 1954 hatte er als neuer junger Vorsitzender des damals noch eigenständigen Kreises Lindau des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB hier seine Arbeit aufgenommen, war in den aufblühenden Stadtteil Zech gezogen und 1958 als SPD-Mitglied in den Lindauer Stadtrat gewählt worden.

Bereits im Dezember 1960 appellierte er in Lindau bei einer gewerkschaftlichen Veranstaltung dafür, dass „Einschränkungen der demokratischen Freiheiten und Menschenrechte zu verhindern“ seien. Zu einer DGB-Veranstaltung „Die Gewerkschaften und das Notstandsgesetz“ am 17. Oktober 1962 in der „Sonne“ in Heimenkirch lud Fiala mit folgenden Worten ein: „Die Bundesregierung beabsichtigt, durch ein Notstands- und Notdienstgesetz die verfassungsmäßig garantierten Grundrechte der Arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaften einzuschränken. Die Arbeitgeberverbände erklären, dass sie ohne ein Notstandsgesetz weiteren Lohn- und Gehaltsforderungen der Arbeitnehmer keinen ausreichenden Widerstand entgegensetzen könnten!“

Mit der Großen Koalition ging SPD auf Konfrontation zum DGB

Waren diese Notstandsgesetzesplanungen zuvor nur von CDU/CSU vorangetrieben worden, vertrat sie seit ihrem Eintritt in die erste bundesdeutsche Große Koalition zusammen mit CDU/CSU ab Dezember 1966 nun auch die SPD, die Partei Franz Fialas. Doch die Delegiertenmehrheit auf dem DGB-Bundeskongress im Mai 1966 hatte auf Antrag der Industriegewerkschaft Metall gemäß eines Appells von 215 Professorinnen und Professoren an die Gewerkschaften beschlossen, diese Notstandsgesetzgebung weiterhin abzulehnen, „welche die demokratischen Grundrechte einschränkt und besonders das Versammlungs-, Koalitions- und Streikrecht der Arbeitnehmer und ihrer gewerkschaftlichen Organisationen bedroht.“

Nun erfolgte von Flensburg bis Lindau zu diesem Thema ein Schulterschluss der neuen Außerparlamentarischen Opposition (APO) mit der Gewerkschaftsmehrheit. Rund 60 000 Menschen beteiligten sich am 11. Mai 1968 an der Demonstration gegen diese Gesetzespläne in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn. Für den 30. Mai stand die entscheidende Lesung des Gesetzesvorhabens im Bundestag an. Die SPD hatte bereits auf ihrem Nürnberger Parteitag ausdrücklich nochmals ihre Zustimmung zu den Notstandsgesetzesplänen bekräftigt. Der DGB-Bundesvorstand lehnte den Antrag seines Landesbezirkes Hessen, dagegen mit einem bundesweiten Generalstreik vorzugehen, am 19. Mai ab.

Republikanisches Forum beschließt Resolution im Bogy

Die Lindauer APO in Gestalt des Republikanischen Forums erklärte per Resolution am 22. Mai im Musiksaal des Bodensee-Gymnasiums erneut, sie „schließe sich den Protestaktionen aller derer an, die in den Notstandsgesetzen eine Gefährdung des freiheitlichen Rechtsstaates in der Bundesrepublik erblicken.“

Lindaus DGB-Kreisverband ging auf seiner Sitzung vom 27. Mai punktuell noch einen halben Schritt weiter: „Kollege Fiala berichtete dem Vorstand eingehend über die Situation …Auch die Forderung des DGB-Landesbezirkes Hessen nach einem Generalstreik wurde dargelegt und die Entschließung des DGB-Bundesvorstandes erläutert. Sie wurde im Wortlaut zur Kenntnis gebracht.“

Im DGB-Kreisbereich habe sich bisher nur eine einzige Gruppe von Kollegen aus dem Betrieb Liebherr in Lindenberg entschlossen, noch mal öffentlich zu demonstrieren. Die Aktion werde am 28. Mai 1968 in Lindenberg beginnen und über die umliegenden Orte laufen. Nach dem Autokorso werde in der Stadthalle eine öffentliche Kundgebung stattfinden.

Aus vielerlei Gründen habe daher der DGB-Kreis von einer gemeinsamen Demonstration Abstand genommen. ... Dabei wurde die Befürchtung geäußert, dass in den nächsten Wochen und Monaten erhebliche Mitgliederverluste eintreten könnten, „weil ein Teil der Mitglieder mit dem Verhalten der Organisation nicht einverstanden sei“.

Trotz aller vorherigen Proteste beschloss die Bundestagsmehrheit in namentlicher Abstimmung mit 384 Stimmen aus CDU/CSU und SPD am 30. Mai 1968 die für das Notstandsgesetz notwendigen Grundgesetzänderungen.