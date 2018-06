Einsatzzeiten und Hilfsfristen: Gerade in der Diskussion über die Hergatzer Feuerwehrstandorte sind diese Begriffe immer wieder Thema. Aus Anlass des Tags des Notrufs heute, am 11. Februar, haben wir bei den Rettungsleitstellen Kempten und Ravensburg nachgefragt, auf welcher Grundlage Rettungseinsätze gestartet werden. Hier einige Fragen und Antworten, die auch die Grenzlage des Landkreises Lindau betreffen.

Wo landet ein Anrufer aus dem Westallgäu, wenn er die 112 wählt?

Die Notrufe über 112 aus dem Landkreis Lindau werden in der Integrierten Leitstelle (ILS) Allgäu in Kempten angenommen und bearbeitet. Ausnahmen gibt es dann, wenn Handyanrufe über einen auf württembergischen Grund stehenden Funkmasten übermittelt werden. Bayerische Haushalte mit württembergischen Vorwahlnummern – das ist beispielsweise der Hergatzer Ortsteil Schwarzenberg – landen bei einem Festnetzanruf über 112 bei der Leitstelle Ravensburg. Diese informiert die Kemptener Kollegen.

In welcher Art bewertet die Leitstelle Kempten einen Notruf?

Bei einem Notruf geht es für die Mitarbeiter einer Integrierten Leitstelle darum, in möglichst kurzer Zeit ein möglichst genaues Bild von der Notfallsituation zu erlangen (Fachbegriff: Meldebild). Der rote Faden bei jedem Notrufgespräch sind die W-Fragen: Wo ist der Notfall? Was ist geschehen? Wie viele Verletzte/Betroffene sind zu versorgen? Welche Verletzungen oder Krankheitszeichen haben sie? Um die Lage noch genauer erkennen zu können, stellen die Disponenten weiterführende Fragen nach einem von Notfallmedizinern anerkannten Schema. Dabei geht es etwa um Atmung, Bewusstseinslage, Kreislaufsituation. Bei einem Verkehrsunfall geht es zudem um Dinge wie Brandgefahr und eingeklemmte Personen.

Wer entscheidet, welche Rettungsdienste (Notarzt, Feuerwehr, Rotes Kreuz) alarmiert werden?

Die Entscheidung trifft der Disponent der Leitstelle. Dabei wird er von einem Einsatzleitsystem unterstützt: Dieses errechnet aufgrund vieler Daten einen Einsatzvorschlag. Grundlage dafür sind Szenarien, die die für die Alarmierung verantwortlichen Stellen – im Bereich der Feuerwehren ist das die Kreisbrandinspektion – hinterlegt haben.

Nach welchen Kriterien werden Rettungsdienste alarmiert?

In Bayern sind für medizinische Notfälle sogenannte Schlagworte verbindlich festgelegt. Diesen Schlagworten liegt der Notarztindikationskatalog zugrunde, den ärztliche Gremien erarbeitet haben. Wenn der Disponent beispielsweise das Schlagwort „Herzinfarkt“ eingibt, wird daraus ein Notarzteinsatz, das heißt, Rettungswagen und Notarzt sind gefragt. Das Einsatzleitsystem errechnet in wenigen Sekunden einen Vorschlag, welcher Rettungswagen und welcher Notarzt die – rechnerisch – kürzeste Fahrzeit von ihrem aktuellen Standort (nach GPS-Daten) haben. Abschließend prüft der Leitstellen-Mitarbeiter diesen Vorschlag und löst die Alarmierung aus.

Ähnliches gilt für Feuerwehreinsätze: Auch hier gibt es einen Schlagwortkatalog, anhand dessen das System die notwendigen Fahrzeuge von einzelnen Feuerwehren errechnet. Schlagworte sind etwa „Brand Zimmer“ oder „Gasausströmung“. Insgesamt umfassen die Kataloge von Rettungsdienst und Feuerwehr mehr als 350 Schlagworte.

In welchen Fällen werden die Rettungs-/ beziehungsweise Feuerwehrwachen oder Kreisbrandinspektion in die Entscheidung über die Alarmierungen einbezogen?

Wenn ein Notruf bei der Integrierten Leitstelle eingeht, gibt es keine Rücksprache mehr mit Stellen vor Ort. Die Zeit, welche in einer Leitstelle von Notrufannahme bis Alarmierung vergehen darf, sollte nicht mehr als 90 Sekunden betragen. In dieser Zeitspanne bleibt keine Zeit für Rückfragen. Die örtlichen Stellen sind aber an der detaillierte Alarmierungsplanung beteiligt, die im Vorfeld erstellt wird und im Einsatzleitsystem hinterlegt ist.

Was ist die Alarmierungsplanung, wer wirkt daran mit?

Alarmierungsplanung bedeutet grundsätzlich die Überlegung: Mit welchen Mitteln, also Fahrzeugen, Geräten, Personal, wird an welchem Ort auf einen Notfall reagiert? Dazu wird im Bereich der Feuerwehr das Zuständigkeitsgebiet in einzelne Zonen – das sind Wachbereiche, Ausrückebereiche – unterteilt und eine Reihenfolge der Feuerwehren nach Entfernung erstellt. Auch gibt es zu den erwähnten Schlagworten eine Aufstellung, mit welchen Geräten eine Feuerwehr zu alarmieren ist. Im Bereich Rettungsdienst wird ähnlich verfahren. Grundsätzlich gilt: Das Einsatzmittel, welches den Notfallort schnellstmöglich erreichen kann und für die Erfordernisse geeignet ist, wird alarmiert.

Zuständig für die Alarmierungsplanung im Brand- und Katastrophenschutz ist das Landratsamt. Meist erledigt die Kreisbrandinspektion diese Aufgabe. Die Alarmierungsplanung für den Rettungsdienst erstellt der „Zweckverband für Rettungsdienst-und Feuerwehralarmierung“; er umfasst die Landkreise Lindau, Oberallgäu, Ostallgäu und die Städte Kempten und Kaufbeuren.

Der Kreis Lindau grenzt an Baden-Württemberg und an Österreich. Werden dortige Feuerwehren zeitgleich mit den Ortswehren alarmiert, wenn die Entfernung gering ist und die württembergische Wehr besser ausgestattet? Beispiele wären die Feuerwehren Wangen (für Hergatz) oder Sulzberg (für Oberreute).

Eine zeitgleiche Verständigung von Feuerwehren aus Baden-Württemberg und Österreich mit Wehren aus Bayern kann es technisch nicht geben. Die Integrierte Leitstelle löst bei Feuerwehren aus Bayern direkt per Funk Sirenen und Funkmeldeempfänger aus. Bei der Anforderung von Feuerwehren aus benachbarten Ländern übermittelt sie den Einsatz erst telefonisch an die Leitstelle in Ravensburg oder Feldkirch. Diese muss den Einsatz im dortigen Einsatzleitsystem eröffnen und die angeforderten Fahrzeuge oder Feuerwehren alarmieren.

In welchen Fällen werden Hilfsdienste/Feuerwehren aus der württembergischen/österreichischen Nachbarschaft miteinbezogen?

Ziel ist immer die schnellstmögliche Hilfe. Fast täglich werden Rettungswagen, Notarzt-Fahrzeuge oder Rettungshubschrauber aus Wangen, Isny, Friedrichshafen oder auch Österreich im bayerischen Grenzgebiet eingesetzt, wenn ein Zeitvorteil gegeben ist.

Feuerwehren aus Baden-Württemberg und Österreich sind in der Alarmierungsplanung enthalten. Bei diesen wird aber auch die Einsatzübergabe zwischen der Leitstelle Allgäu und der Leitstelle Ravensburg per Telefon mitberechnet. Beispiel: Für das Telefongespräch zwischen den Leitstellen und die Einsatzeröffnung im System und die Alarmierung durch diese Leitstelle der anderen Leitstelle könnte man drei Minuten annehmen. Dadurch rückt die nicht-bayerische Feuerwehr nach hinten, da eine direkt alarmierte bayerische Wehr in drei Minuten eine gewisse Fahrstrecke zurücklegen kann. Die Feuerwehren von Sulzberg beziehungsweise Wangen rücken also für Oberreute und Hergatz dann aus, wenn das vor dem Hintergrund der Eintreffzeit bayerischer Wehren oder des erforderlichen Geräts effizient ist.