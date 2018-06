„Notfallplan hat die Feuertaufe bestanden“

„Nichts geht mehr“, hieß es kürzlich nicht nur bei etlichen Unternehmen und Behörden in Lindau, sondern auch bei der Bodensee-Bank. Ein Wassereintritt in einem Kabelschacht am Langenweg hatte rund 500 Telefonanschlüsse der Deutschen Telekom lahmgelegt. Der Ausfall, der drei ganze Tage dauern sollte, führte dazu, dass sämtliche Telefon- und Datenleitungen (inklusive Internet) der Genossenschaftsbank unterbrochen waren, schreibt die Bodensee-Bank in einem Pressebericht.

„Das haben wir in diesem Ausmaß noch nie erlebt: Kein Telefon ging mehr, E-Mails konnten weder verschickt noch empfangen werden, auch die Geldautomaten funktionierten nicht mehr“, berichtet Andreas Niebergall, Leiter Betriebsbereich bei der Bodensee-Bank. Schnell war klar, dass der technische Ausfall wohl länger dauern dürfte und deshalb der „langjährig erprobte und zweimal im Jahr getestete Notfallplan“ der Bank zum Einsatz kommen muss.

Dieser Plan, der unter anderem auch bei einem Überfall, einem Brand und Naturereignissen in Kraft gesetzt wird, besteht aus einer Reihe von Einzelmaßnahmen. Die „sehr große Anzahl von Einzelproblemen“, die durch den Totalausfall entstanden waren, und die möglichen Maßnahmen wurden im sogenannten „Notfallteam“ der Bodensee-Bank diskutiert und alsbald sukzessive umgesetzt. Zum dreiköpfigen Team gehören neben Niebergall auch die Leiterin Organisation/IT, Uschi Wächter sowie der für Innere Steuerung und Produktion zuständige Vorstand, Frank Bischoff.

Überweisungen per Hand

„In einem ersten Schritt wurden zunächst alle Geschäftsstellen geschlossen und ein Großteil der Mitarbeiter nach Hause geschickt“, erzählt Wächter. Zugleich wurde in der Lindauer Hauptstelle „eine Notkasse eröffnet“, wo Geld ein- und ausgezahlt sowie Überweisungen von Hand erfasst werden konnten. An Tag zwei des Ausfalls ließen sich mit Unterstützung der Volksbank Lindenberg, die ebenfalls zur „Genossenschaftsfamilie“ gehört, bereits wieder „zentrale Funktionen der Bodensee-Bank über eine Funkanbindung steuern“. Zuvor war in Lindenberg „eine Telefonzentrale mit immerhin einer der sonst üblichen fünf Leitungen eingerichtet“ worden. Am dritten Tag schließlich „erfolgte Stück für Stück die Wiederbelebung aller Leitungen und Systeme“, schildert Niebergall die Geschehnisse. Und nach und nach „durften“ auch die Mitarbeiter aus dem Zwangsurlaub an die Arbeitsplätze zurückkehren.

Am Ende zieht Bankvorstand Bischoff ein positives Fazit aus dem ganzen Debakel: „Unser Notfallplan hat die Feuertaufe bestanden. Wir waren gut vorbereitet. Das zeigt, dass wir – nicht zuletzt auch durch die Einbindung in den Genossenschaftsverband – gegen Ausfälle dieser Art gut gewappnet sind.“ (lz)