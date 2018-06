Norma-Räuber hat wohl weitere Märkte überfallen

Der Norma-Räuber, der in Lindau und Leutkirch mit vorgehaltener Waffe Supermärkte überfallen haben soll, wird zumindest vorerst nicht nach Deutschland überstellt. Denn die Staatsanwaltschaft in Österreich wirft dem Mann fünf Raubüberfälle in Oberösterreich vor. Das berichtet der ORF.

Der 55-jährige Deutsche soll am 8. und 11. April jeweils abends die Norma-Märkte in Lindau und Leutkirch überfallen haben. Ein Sondereinsatzkommando hat ihn am Tag nach dem Lindauer Überfall, bei dem er neben den Tageseinnahmen noch das Auto einer Kassiererin gestohlen hat, in einem Hotel in Hörbranz festgenommen. Bei der Festnahme hatte er nach Polizeiangaben eine scharfe Waffe bei sich.

Der Mann hat die weiteren Überfälle bereits gestanden

Von Anfang an hatte die Polizei den Verdacht, dass der Mann auch für weitere Überfälle verantwortlich sein könnte. Inzwischen hat die Polizei Zeugenaussagen und Bildmaterial von Überwachungskameras abgeglichen und wirft dem 55-Jährigen vor, auch für fünf Raubüberfälle in Oberösterreich in den vergangenen beiden Jahren verantwortlich zu sein. Der Mann habe auch diese Überfälle inzwischen gestanden.

Demnach hat er sich am 19. November 2014 zu Geschäftsschluss in einem Supermarkt in Schärding versteckt. Nachdem der Markt zugesperrt war, bedrohte er die Angestellten und forderte Geld. Dann fesselte er zwei Angestellte und flüchtete mit der Beute. Gut eine Woche später versuchte er es offenbar vor einem Supermarkt in Ried im Innkreis zu Geschäftsbeginn. Einer Verkäuferin gelang jedoch die Flucht, eine zweite konnte sich in der Toilette einsperren.

Zwei Wochen später überfiel er in Ostermiething ein Postamt, band eine Angestellte an einen Heizkörper und flüchtete. Beim seinem nächsten Versuch, ein Jahr später am 30. Dezember 2015, scheiterte der Mann beim Versuch, eine Bank in Linz zu überfallen, an der heftigen Gegenwehr des Personals. Am 11. März 2016 schließlich ging er nach derselben Masche wie im Supermarkt in Schärding vor.

Derzeit befindet sich der Mann in der Justizanstalt Feldkirch in U-Haft, soll aber in Kürze nach Oberösterreich überstellt werden, da das Verfahren von der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis übernommen wurde. Auch in Deutschland prüft die Polizei noch, ob der Mann als Täter für weitere Überfälle in Frage kommt.

