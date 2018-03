Nonnenhorner Narren startklar für die Wagenfasnet

Die großen Apfelerntekisten sind fast nicht mehr als solche zu erkennen: Denn die Mädels der Tanzgruppe des Narrenverein Nonnenhorn haben die Kisten an zwei Wochenenden aufgehübscht. Aus Hartfaserplatten haben sie die Verkleidung gesägt und feinsäuberlich bemalt: Das Logo der Fernsehshow „Let’s Dance“ prangt jetzt auf den Seiten der Wägen. Die Show hat die Gruppe inspiriert: „Bei unserer Choreographie auf dem Umzug tanzen wir aber nicht paarweise“, erzählt Alisa Hirlinger. Alisa, Patricia, Cloe und Nadine haben mit der Tanzgruppe zum ersten Mal einen eigenen Wagen gebaut. Gemeinsam mit ihren Eltern haben sie in den vergangenen Jahren auch schon bei der Wagenfasnet mitgemacht.

In einer Halle nebenan werkeln Sandra Fackelmayer und Regina Sellmair. Die beiden Mitglieder vom Segelclub streichen auf Schild und Holzlatten ihres Wagens blaue und weiße Farbe. Das augenzwinkernde Motto: Sealife Nonnenhorn – Freier Eintritt mit der EchtBodenseecard. „Das Motto zu finden war ziemlich schwierig“, erzählt Sandra Fackelmayer. Es sollte aber auf jeden Fall etwas mit dem See zu tun haben. Nun nehme das Motto zusätzlich die Schwierigkeiten mit der EchtBodenseecard auf die Schippe.

Mehrere Schichten Frischhaltefolie umspannen den Plantagenwagen, der nun ganz eindeutig ein Aquarium geworden ist. In seiner Mitte schwimmen aufblasbare Gummifische und eine Blechwanne scheint, dank einer ausgeklügelten Konstruktion, über dem Boden zu schweben. „Darin wird beim Umzug dann eine Meerjungfrau sitzen“, erzählt Sandra Fackelmayer. Tatiana Rödel wird die Meerjungfrau darstellen. Außerdem wollen etwa 15 Mitglieder des Segelclubs samt Kindern mitlaufen.

Wagen anmelden ist noch möglich

Bisher nehmen zehn Wägen am Umzug teil: „Es können sich aber immer noch Leute mit Wägen anmelden“, sagt Vorstand des Narrenvereins Nonnenhorn, Tobias Hirlinger. Spontane und vor allem aktuelle Ideen seien sehr willkommen. Dem „Narrenbenz“ an der Spitze des Zuges folgen in diesem Jahr außerdem 20 Narrenzünfte. Darunter mischen sich sieben Musikgruppen. Rund 1 800 Narren wollen am Umzug teilnehmen. Die Nachfrage war groß: „Es gab noch mehr Zünfte die mitmachen wollten.“

Der Zug solle aber nicht so lang werden, damit die Menschen auch noch Zeit zum Feiern haben. „Das Stedi und ein Discozelt nebenan stehen zum Feiern bereit.“ Wie viele Zuschauer kommen, hänge stark vom Wetter ab. Bei gutem Wetter rechnet Hirlinger mit 5 000 bis 6 000 Besuchern.

Die Nonnenhorner Wagenfasnet beginnt am Sonntag um 14.11 Uhr. Rund eine Stunde später öffnet das Stedi zum Feiern.