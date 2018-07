Nonnenhorner Feuerwehr feiert 150. Geburtstag

Alles beginnt mit einer Druckspritze: Die hatte eine Versicherungsgesellschaft 1868 der Gemeinde Nonnenhorn geschenkt. „Dann haben 18 Männer beschlossen, die Feuerwehr zu gründen“, erzählt Kommandant Uwe Burgtorf. 150 Jahre ist das jetzt her – und zu ihrem Geburtstag plant die Feuerwehr ein kleines, aber feines Fest.

Viel Rahmenprogramm braucht es in der Seegemeinde ohnehin nie. „Wir feiern so, wie Nonnenhorner feiern. Die besten Feste gibt’s in Nonnenhorn“, sagt Albert Raaf. Und er muss es wissen, schließlich ist er bereits seit 44 Jahren Mitglied der Nonnenhorner Feuerwehr. „Beschlossen, dass wir zur Feuerwehr gehen, haben wir am Stammtisch.“ Damals waren Raaf und seine Freunde 18 Jahre alt. „Und wir waren Helden.“

Am besten habe den jungen Männern die Kameradschaft bei der Feuerwehr gefallen. „Der Kontakt zu den Älteren war was ganz Tolles“, erzählt Raaf. „Die hat man immer gesiezt, und plötzlich waren es Kameraden.“ Auch heute noch sei der Zusammenhalt innerhalb der Feuerwehr „sensationell“.

Knapp zehn Jare nach der ersten Druckspritze gab es eine zweite – dieses Mal bezahlt von der Gemeinde selbst. Weitere 13 Jahre später war die Nonnenhorner Feuerwehr, mittlerweile auf das Dreifache angewachsen, froh, sie zu haben: 1888 gab es einen Großbrand in einem Wohn- und Ökonomiegebäude im Bereich der heutigen Kreuzung von Mauthaus- und Sonnenbichlstraße. Neben fast 50 Mann der Nonnenhorner Feuerwehr waren auch Kräfte aus Hege, Wasserburg (das damals noch „Mitten“ hieß), Bodolz, Hemigkofen, Unterreitnau Hoyren, Aeschach und Lindau im Einsatz. „Insgesamt waren 200 Feuerwehrleute vor Ort“, sagt Burgtorf.

Nonnenhorner Wehr hat keine Nachwuchsprobleme

Die Geschichte der Nonnenhorner Feuerwehr ist bestens dokumentiert in einem uralten Dienstbuch. Festgehalten ist dort auch ein spektakuläres Ereignis von 1966: Damals hatte ein Schiff vor Nonnenhorn Feuer gefangen. „Da war ich sieben Jahre alt“, sagt Raaf, der sich noch gut an das Ereignis erinnert.

Probleme, Nachwuchs zu finden, hatte die Nonnenhorner Feuerwehr nie, wie Kommandant Burgtorf sagt. Vor zehn Jahren haben die Wehren aus Wasserburg, Hege und Nonnenhorn einen Löschkreis Jugendfeuerwehr gegründet, zu dem acht Jugendliche aus Nonnenhorn gehören – darunter auch zwei junge Frauen. „Die Mischung macht’s“, sagt Burgtorf und erklärt, dass in Nonnenhorn Jung und Alt Hand in Hand arbeiten. „Die Jungen haben einen hohen Ausbildungsstand, jeder ist für jeden da.“

Als das neue Feuerwehrhaus 2002 eingeweiht wurde, gab es auch ein Fest. Kurz zuvor hatte sich der Feuerwehrverein gegründet, um den Kommandanten zu entlasten. „Der Verein übernimmt den Gaudipart“, sagt Vorstand Gerhard Pfeiffer. Mithilfe von Beiträgen und Spenden springe er außerdem finanziell für alles ein, wofür die Gemeinde nicht aufkommen kann.

„Aber man kann bewaffnet sein bis auf die Zähne: Wenn man keine Leute hat, bringt das nichts“, betont Kommandant Burgtorf. Und Gerhard Pfeiffer ergänzt: „Wir sind breit aufgestellt. Ist zum Beispiel Vieh bei einem Brand betroffen, haben wir einen Bauern, der sich damit auskennt.“

In diesem Jahr hat die Nonnenhorner Feuerwehr bereits 18 Einsätze bestritten – darunter viele Kleinigkeiten wie Türöffnungen, die, so Burgtorf, zurzeit hoch im Kurs sind. Klar sei aber auch: „Wir freuen uns jedes Mal, wenn nichts ist.“

Damit die Nonnenhorner Feuerwehr aber auch in Zukunft im Notfall mit voller Kraft ausrücken kann, bekommt sie von der Gemeinde zum Geburtstag einen neuen Mannschaftstransportwagen. „Unser altes Mehrzweckfahrzeug haben wir ausgemustert“, sagt stellvertretender Kommandant Stefan Hener. Der neue Sprinter wird am frühen Samstagabend geweiht – bevor die Nonnenhorner dann das machen, was sie am besten können: feiern.