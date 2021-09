Nonnenhorn bleibt als eine von wenigen Gemeinden tief schwarz

Die Nonnenhorner haben am Sonntagabend zu den Gemeinden im Landkreis Lindau gehört, die ihre Stimmen am schnellsten ausgezählt hatten: Ihr Ergebnis lag schon um 19.53 Uhr vor. Doch das war nicht die einzige Besonderheit an diesem Wahlabend.

Denn im Gegensatz zu anderen Gemeinden am bayerischen Bodensee ist die CSU in Nonnenhorn ähnlich stark wie vor vier Jahren. 45,1 Prozent der Wahlberechtigten in Nonnenhorn haben CSU-Direktkandidatin Mechthilde Wittmann ihre Stimme gegeben.

Bei den Zweitstimmen verlor die CSU in Nonnenhorn zwar 4,7 Prozentpunkte im Vergleich zur Bundestagswahl 2017, mit 39,9 Prozent fährt die CSU aber hier ihr bestes Ergebnis am bayerischen Bodensee ein. Die Verluste sind außerdem deutlich geringer ist als in anderen Gemeinden der Region. In Hergensweiler verloren die Christsozialen beispielsweise fast 11 Prozent, in Sigmarszell über 12 Prozent.

Die Zweitstimmen in Nonnenhorn im Überblick:













