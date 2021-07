Nötigung auf der Straße zwischen Bodloz und Lindau

Ein Autofahrer verfolgte einen 20-jährigen Fahrer am Montagnachmittag auf einer Strecke von Bodolz bis ins Lindauer Stadtgebiet und bedrängte die Person im anderen Auto, wie die Polizei berichtete.

Dem vorausgegangen war eine harmlose Situation. Der 20-jähriger war an die Bahnunterführung in der Rathausstraß in Bodolz gefahren. Der Fahrer des entgegenkommenden schwarzen BMW musste deswegen anhalten. Das hatte ihn offenbar so gestört, dass er dem 20-Jährigen hinterherfuhr. Wie die Polizei berichtete, drängelte er dabei, hupte, überholte das Auto an einer Ampel und zwang den Fahrer zum Anhalten. Danach stieg der BMW-Fahrer aus und versuchte die Türe des anderen Autos zu öffnen. Er klopfte und schlug laut Polizei mehrfach gegen das Auto und beleidigte den anderen Fahrer mit den „übelsten Schimpfwörtern“, so die Polizei. Im Anschluss setzte er sich wieder in seinem BMW und fuhr davon. Da das Kennzeichen bekannt ist, könne die Polizei den Fahrer feststellen. Ihn erwarte nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung und Nötigung im Straßenverkehr.