Noch sind nicht alle Zählerstände gemeldet

Für die Erstellung der genauen Jahresrechnung bitten die Stadtwerke ihre Kunden ihre Zählerstände zu übermitteln, falls sie das bis dato noch nicht getan haben. Laut Pressemitteilung könne dabei das sichere und verschlüsselte Online-Ableseportal https://swli.iomanager.de/ benutzt werden, was die Bearbeitung erleichtere und zugleich beschleunige. Wer Strom von den Stadtwerken bezieht und zudem über eine Photovoltaik-Anlage einspeist, der kann beide Zählerstände gleichzeitig melden. Noch bis zum 8. Dezember ist das Portal freigeschaltet. Auch kann die ausgefüllte Ablesekarte in einen Briefkasten eingeworfen werden. Wie gewohnt steht, während der Kundencenter-Öffnungszeiten, bei den Stadtwerken in der Auenstraße eine Box parat, in die die Karte kontaktlos eingeworfen werden kann. Beim Besuch vor Ort gilt: Eintritt kontrolliert nur maximal zwei Personen gleichzeitig und nur mit Maske. Alternativ können die Karten natürlich auch in den Briefkasten vor dem Haupteingang eingeworfen werden. Wer bis zum 8. Dezemberkeine Daten gemeldet hat, dessen Verbrauch wird auf Basis der Vorjahreswerte geschätzt

Bei Fragen unterstützen die Mitarbeitenden des Kundencenters gerne telefonisch unter 08382/704704.