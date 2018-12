Noch nie gab es so viele Frauen

Über eine echte Premiere hat sich Oberbürgermeister Gerhard Ecker im Kulturausschuss am Mittwochabend gefreut: „Ich hatte noch nie eine Gremiumssitzung, in der die Frauen in der Überzahl sind.“ Denn fünf Frauen saßen in dem Gremium vier Männern gegenüber Das gab es noch nie, seitdem Ecker vor mehr als sechs Jahren OB in Lindau ist. Doch in diesem Fall waren Ulrike Lorenz-Meyer (BL), Katrin Dorfmüller (SPD), Jasmin Sommerweiß (JA), Miriam Krätschell (FW), Renate Schmid (ÖDP) waren mehr als OB Ecker, Wilhelm Böhm (CSU), Oliver Eschbaumer (BU), Ralf Guggenmos (FB). Lorenz-Meyer hatte dafür auch eine Erklärung: „Kultur ist weiblich.“